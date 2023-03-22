“Наразі ми сконцентровані на страхуванні корпоративних клієнтів, про що свідчить наше зростання”, - Андрій Артюхов голова правління СК VUSO

У інтерв’ю Delo.ua голова правління СК VUSO Андрій Артюхов розповів про те, як СК VUSO зустріло війну та протягом року пристосувалося до нових реалій, про покупку СК “АСКА” та подальше об’єднання компаній, про перспективи розвитку медичного страхування, яке може стати цікавим напрямком для гравців ринку та прогнози щодо розвитку страхової галузі у 2023 році.

- Останнім часом угоди M&A на страховому ринку рідкість. Чому власники та менеджмент VUSO зважилися на купівлю «АСКА»? Чи плануєте придбати інших страховиків?

- Ми велика компанія з українським капіталом, яка у 2001 році почала свій шлях в Україні. Наша мета — бути представленими у найбільш важливих сегментах страхового бізнесу України. У 2021 році у компанії був запит на збільшення своєї присутності у сегменті корпоративного страхування. Це доволі складний елемент страхового ринку. Ми вирішили сфокусуватися на пошуках, розвитку та поглинанні бізнесу, який уже існує. Так склалося, що нашу увагу привернула страхова компанія «АСКА», яка була одним з найстаріших страховиків України і спеціалізувалася на корпоративному напрямі. Вона мала доволі великий досвід страхування корпоративних клієнтів, була новатором багатьох спеціалізованих корпоративних програм. Також мала доволі розвинену експертизу на рівні фахівців з андерайтингу, оцінки ризиків і врегулювання.

Зараз ми перебуваємо на стадії об’єднання компаній. Це дуже складний процес, особливо у воєнний час.

- Чи плануєте об’єднати компанії в одну юридичну особу? Чи передбачений ребрендинг «АСКА»?

- Так, наразі відбувається об’єднання двох компаній в одну юридичну особу — реорганізація компанії «АСКА» через приєднання до СК VUSO. Юридичні моменти узгоджуються, ми на фінальній стадії і вже у першому кварталі 2023 року плануємо завершити об’єднання та провести збори акціонерів обох компаній. Тоді «АСКА» у певний момент припинить існування як юридична особа, а всі обов’язки перед клієнтами та всі активи перейдуть до СК VUSO.

Представництва «АСКА» вже перейшли до нас і брендуються під логотипом VUSO, штат фахівців майже перейшов до нас. Остаточно його переведуть до закінчення об’єднання.

- Чи означає ця угода, що VUSO отримала активи на ринку страхування життя? Як плануєте розвивати цей напрям?

- Ні, наша угода не передбачала об’єднання зі страховою компанією «АСКА-Лайф». Компанія VUSO має ліцензії на ризикові види страхування, тому під час об’єднання нас цікавив саме цей сектор.

- Яку стратегію розвитку реалізує VUSO, купуючи інші СК? Які завдання вирішує, за якими напрямами планує посилитися?

- Отримавши досвід та портфель клієнтів «АСКА», СК VUSO планує розширити свою присутність на корпоративному ринку з паралельним розвитком діяльності на ринку фізичних осіб. Це об’єднання дозволяє нам бути більш універсальною страховою компанією, яка має можливість працювати в обох категоріях. Крім того, це покращення якості обслуговування клієнтів. Для клієнтів «АСКА» перехід був безшовним, невідчутним у сервісі.

Водночас завдяки посиленню команди фахівцями, розвитку та зміцненню регіональної мережі установ, що співпрацюють з нами, сервіси стали зручнішими для клієнтів. Зважаючи на результати діяльності, VUSO стає дедалі активнішим гравцем на ринку медичного страхування.

- Чим цікавий цей ринок? Які конкурентні переваги формує команда VUSO у сфері медичного страхування?

- СК «VUSO» за 9 місяців 2022 року збільшила свій страховий портфель з медичного страхування майже удвічі. Це, серед іншого, результат переведення клієнтів з «АСКА». Для нас ринок медичного страхування дуже цікавий, зокрема корпоративними клієнтами, коли роботодавець страхує своїх працівників. Ми вважаємо, що конкурентними перевагами є швидкий сервіс, застосування найкращих практик роботи колцентру, використання сучасних технологій, онлайн-комунікація з клієнтами.

Цей ринок цікавий тим, що останнім часом спостерігаємо тенденцію до подальшого зростання навіть у воєнних умовах. В Україні низький рівень проникнення цього продукту, доволі малий відсоток роботодавців пропонує працівникам медичне страхування. Це хороший тренд, це приваблива перевага на ринку праці. Тому дедалі більше компаній починають враховувати медичне страхування у соцпакеті працівників.

Щодо конкурентних переваг, то найкращий клієнтоорієнтований сервіс для застрахованих — це завжди пріоритет для СК VUSO, особливо коли це стосується здоров’я наших клієнтів.

Власний медичний асистанс 24/7 обслуговує наших клієнтів, застрахованих за договорами добровільного медичного страхування. Попри виклики воєнного часу, робота асистансу не зупинялася ні на хвилину, навпаки, були впроваджені сучасні програмні та технічні рішення, які дозволяли нам оперативно опрацьовувати всі звернення та організувати необхідну допомогу клієнтам у партнерських лікувальних закладах.

За 2022 рік працівники асистансу обробили 185 210 звернень, організували для застрахованих понад 112 000 послуг. Свідченням вдалої роботи нашого сервісу є те, що постійні клієнти залишаються з нами, подовжують договори страхування на наступний період.

У січні 2023 року порівняно з початком 2022-го кількість клієнтів компанії зросла втричі й натепер становить майже 100 тис. застрахованих, які цілодобово отримують необхідну допомогу та підтримку.

Поточний SLA перевищує 85%, тобто переважна більшість наших клієнтів отримує відповідь оператора протягом 20 сек., при цьому середній показник швидкості з’єднання становить 7-8 сек.

Основними завданнями у 2023 році є подальше масштабування служби медичного асистансу і покращення сервісу через використання новітніх технологій та забезпечення доступу клієнтів до якісного лікування.

- На чому ви сконцентровані більше — на класичному ДМС чи на страхуванні ризиків, зокрема медичних, для тих, хто виїжджає за кордон?

- Наразі ми сконцентровані на страхуванні корпоративних клієнтів, про що свідчить наше зростання. Якщо весь ринок за 9 місяців 2022 року знизився на 17% через агресію з боку Росії, то в СК VUSO зростання становить 93%. Звісно, ринок медичного страхування для виїзду за кордон упав, робота туроператорів припинилася, масового туризму не існує, відсутні авіарейси — ринок страхування цього напряму заснув.

Щойно ми здобудемо перемогу, відкриємо небо і почнуть курсувати цивільні літаки, він швидко набере обертів, бо українці — вільна нація, яка любить подорожувати.

- Як змінився ринок страхування для тих, хто виїжджає за кордон, у 2022 році, як на ньому позначилося запровадження воєнного стану?

- Ринок ВЗК зараз сконцентрований на тих, хто вимушено виїхав за кордон. Цих клієнтів неможливо назвати туристами, але вони мають запит на страхування, особливо у тих країнах, де немає соціальних програм забезпечення медичного захисту наших громадян.

- Які підсумки роботи страхового ринку у воєнному 2022 році?

- Страховий ринок у 2022-му скоротився, як і бізнес загалом. Це скорочення у гривневому еквіваленті становитиме приблизно 26-27%, у доларовому, звісно, більше. Але варто розуміти, що ситуація могла бути гіршою, якби дії державних органів були б менш ефективними. Таке зниження — оптимістичний сценарій. У березні 2022 року ми думали, що ситуація буде гіршою. Деякі види страхування зменшились за об’ємами, інші збільшилися, зокрема «Зелена карта», де маємо зростання більш ніж удвічі.

Нам довелося пристосовуватися, зокрема щодо актуальних страхових ризиків. Вже 1 червня 2022 року компанія першою на ринку страхування доповнила продукти КАСКО опцією з воєнними ризиками. Ми знайшли таке доповнення, яке було б збалансованим щодо ризиків, які приймає компанія, та з огляду користі для клієнтів. Згодом ми побачили, що це було правильне рішення, і деякі компанії пішли схожим шляхом.

- Яким буде для страховиків новий 2023 рік?

- Ми вважаємо, що 2023 рік буде складним. Він буде складнішим за попередній, оскільки у 2022-му велика кількість постійних клієнтів перестали користуватися страхуванням. Проте у нас відбувався прихід нових клієнтів, хоча він був меншим, ніж відтік наявних.

Ми вважаємо, що страховий ринок зосередиться на якісному обслуговуванні, правильній оцінці ризиків та формуванні необхідних інструментів для їх мінімізації.

ДОВІДКА. Співробітники та страхова компанія долучилися до спротиву російській агресії та активно підтримують ЗСУ: протягом 9 місяців VUSO передала обладнання та ТМЦ безпосередньо військовим частинам (понад 10 дронів, квадрокоптери, акумулятори тощо) на 2,4 млн грн. Також придбали та передали понад 35 автомобілів до ТЦК для наших захисників та захисниць.