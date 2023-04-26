Мобилизация техники для ВСУ на втором году войны: что о ней известно и что еще нужно усовершенствовать

Год назад аграрии просили установить лимиты на мобилизацию сельскохозяйственной техники и транспорта в ВСУ, тогда как сейчас этот вопрос уже не стоит столь остро для агросектора. Delo.ua разбиралось, что изменилось за год, бывает ли достаточно техники для защитников, и почему Украина должна интенсифицировать законодательное урегулирование всех связанных с войной вызовов.

С начала полномасштабного российского вторжения Украина вынуждена быстро приспосабливаться к изменению правил, по которым будет дальше работать ее экономика. Из-за полномасштабной войны в 2022 году наполнение бюджета страны происходило в условиях глубокого социально-экономического кризиса, частично компенсированного за счет поступления грантовой помощи от международных партнеров.

Кроме экономической составляющей, более миллиона украинцев обеспечивает деятельность сектора безопасности и обороны, из которых в Вооруженные силы Украины мобилизовано не менее 700 тыс. человек. Также мобилизуется в ряды защитников и техника, причем в начале российской агрессии наиболее востребованной стала тяжелая и специализированная техника - грузовые автомобили, бульдозеры, экскаваторы и тракторы, тогда как сейчас украинские защитники нуждаются скорее в легких маневренных автомобилях в кузове "пикап".

Вряд ли до конца войны станут известны потери невоенной техники с украинской стороны, особенно специализированных машин - грузовиков, способных косвенно влиять на ход боевых действий с россиянами, в том числе извлекая трофейную и подбитую технику с поля боя и выполняя обустройство оборонных позиций. Известно, что задокументированные потери украинских грузовиков, транспортных средств и джипов по состоянию на 25 апреля 2023 года достигли 559 единиц, из которых больше всего потеряно грузовиков ЗИЛ-131 (101 ед.), ГАЗ-66 (77 ед.) и Урал-432. ед). Следует отметить, что потери аналогичной техники у россиян в 4,4 раза больше – 2454 единиц . При этом подтвержденные общие потери всей военной техники у Украины составляют 3204 единицы, тогда как россияне потеряли в 3,15 раза больше – 10 тыс. 110 единиц.

Украинский трактор буксует российский ЗРК Тор, фото из открытых источников

Для примерной оценки количества автотехники в Украине можно оперировать данными Министерства инфраструктуры Украины, согласно которым по состоянию на 1 января 2020 года в Украине на лицензированных юрлиц зарегистрировано 142 тыс. 759 единиц техники . Среди них 51,9 тыс. автобусов, 2,4 тыс. микроавтобусов, 17 тыс. легковых автомобилей, 43,9 тыс. грузовиков-тягачей, 3,5 тыс. бортовых грузовиков, 3,9 тыс. фургонов и 7,7 тыс. · грузовиков других типов. Пока точное количество техники в стране, очевидно, засекречено.

Как происходит мобилизация техники?

С началом российского полномасштабного вторжения Украина столкнулась с необходимостью мобилизации значительного количества грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники, приписанной к территориальным центрам комплектования согласно установленным мобилизационным планам. В первые месяцы войны иногда фиксировались случаи изъятия всех тракторов или грузовиков на некоторых агропредприятиях, которые, в свою очередь, привели к срыву ими мобилизационных задач и поставок продовольствия населению.

Похожую ситуацию описывают юристы украинской компании Everlegal в комментарии Delo.ua. Они отмечают, что в некоторых случаях представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, ранее – военкоматы) не оформляли должным образом документы на изъятие транспортных средств. Но, согласно практике компании, военкомам удавалось убедить оформить документы должным образом путем переговоров с привлечением юристов.

"Некоторые наши клиенты жаловались на то, что военкоматы постоянно пытаются изъять автотранспорт, фактически оставляя предприятия вообще без служебного транспорта, при этом, манипулируя мобилизацией работников, если добровольно не будут переданы транспортные средства", - уточняется в комментарии Everlegal.

При этом компания отмечает, что в ее практике и в практике ее клиентов не фиксировались случаи изъятия техники неустановленными лицами , которые выдавали себя за представителей власти или органов ТЦК. Эти данные подтверждает и генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль в комментарии Delo.ua. Он подчеркивает, что подобные " маски-шоу " могут относиться скорее к мелким фермерским хозяйствам, тогда как в УАК входят крупные компании, которые на базе своих офисов развернули соответствующие волонтерские штаты, создали фонды для сотрудничества с иностранными партнерами, а также сформировали свои площадки для специализированной коммуникации с военными или медицинскими структурами

Собеседник издания подчеркивает, что в некоторых районах (но не в целых областях Украины), в прошлом году действительно отмечались факты чрезмерного изъятия техники, из-за которых отдельные предприятия после мобилизационных действий остались неспособными выполнять технологические операции. Этот вопрос частично удалось решить за счет помощи таким хозяйствам от соседних хозяйств.

Учитывая вышеуказанное, общественное объединение Всеукраинский Аграрный Совет (ВАР) в мае 2022 года обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру агрополитики Николаю Сольскому с предложением установить лимиты, сверх которых не могут изыматься транспортные средства у сельхозпроизводителей . Эту идею поддержал ряд других объединений аграриев, но в целом предложение не было поддержано со стороны законодателей или правительства.

Опрошенные изданием Delo.ua эксперты подчеркивают, что в последнее время сельхозпредприятия не имеют значительных проблем с мобилизацией сельхозтехники и автотранспорта Это вопрос точно не на повестке дня , особенно на фоне проблем с агроэкспортом на западных границах и возможной остановки россиянами "зернового" коридора. По словам представителей одного из объединений аграриев, его участники сейчас не сталкиваются с мобилизацией техники в ряды ВСУ, и пока нет даже статистики, сколько именно единиц техники суммарно было направлено в вооруженные силы.

Как агросектор помогает ВСУ?

Мобилизация техники в ряды ВСУ сейчас является добровольной, подчеркивает Павел Коваль. По его словам, предприятия и члены УАК с начала полномасштабной войны передали для ВСУ значительное количество техники из своих запасов, причем, как правило, предоставлялась самая лучшая и новая техника. Для нужд военных подбиралась техника в рабочем состоянии, а также предоставлялись наиболее востребованные запчасти для нее - аккумуляторы, з/ч для двигателей, ходовой части и подвески.

"Если, например, зерновоз не нужен ВСУ, то его никто и не забирает. Но если нужен седельный тягач, то предоставляют наилучший. Те же КАМАЗы фермеры при необходимости также отдавали не задумываясь. Были моменты, когда мобилизованный фермер предоставлял свою технику, и когда у подразделения возникала проблема, его либо ремонтировали на базе предприятия, с которого он был призван, либо эта техника оттуда предоставлялась", - подчеркивает гендиректор УАК.

Павел Коваль также отмечает, что в украинском аграрном сообществе развернуты ячейки по волонтерским сборам на ремонт, закупку и восстановление техники, а также обеспечение ее непосредственно на линии боестолкновения. По его словам, на фронт пошли грузовые КАМАЗы, джипы и автомобили с проходимостью, лучше легковушки.

ГС "ВАР" подтверждает, что транспорт на передовой – второй запрос после беспилотников. Поэтому за первый год войны участники объединения передали на фронт 550 пикапов, и еще 20 недавно поехали на Восток для военных вновь армейского корпуса ВСУ, который готовится к большому наступлению. В целом аграрии планируют передать уже в ближайшее время более 100 внедорожников и другие транспортные средства, в которых нуждаются военные на фронте.

В условиях войны автомобили "живут" на фронте от двух недель до двух месяцев, а иногда – один день, поэтому потребность в них очень высока и прямо пропорциональна активности боевых действий: во время интенсивных боев машины часто подводят и восстановить их невозможно. Но эти автомобили спасают жизнь нашим защитникам и защитницам. Андрей Дикарь Глава ГС "ВАР"

Организация подчеркивает, что с первых дней войны занимается не только обеспечением продовольственной безопасности, но и сбором средств на пикапы, поскольку один пикап – по меньшей мере одна спасенная жизнь украинских военных. Эти авто могут сбивать воздушные цели, доставлять боеприпасы, технику и военное снаряжение на фронт.

Официальный порядок мобилизации техники

Государство может мобилизовать технику у бизнеса для нужд ВСУ двумя путями: безвозмездно в рамках военно-транспортной обязанности без получения на него права собственности, или через отчуждение (реквизирование) авто с переводом его в государственную собственность . При этом в первом случае бизнес или гражданин не теряет право собственности на технику и не получает оплаты за переданное авто, за исключением компенсации в случае уничтожения или повреждения, а после объявления демобилизации ТС возвращается владельцу. В другом случае гражданин или предприятие теряет право собственности на технику, однако государство должно заранее или в дальнейшем возместить полную стоимость отчужденного имущества.

После объявленной 24 февраля 2022 года мобилизации техника в ВСУ направляется следующим образом:

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы) представляют для государственных или военно-гражданских администраций распоряжение с лимитами изъятия транспортных средств (ТС) и перечень предприятий, на которые возложены обязанности по их передаче. Администрации составляют частичный наряд – документ, содержащий задачи предприятию по передаче ТС с указанием порядка их передачи, сроков предоставления и пункта передачи. Представители ТЦК осуществляют вручение частичных нарядов руководителям или уполномоченным лицам предприятий и гражданам – владельцам ТС. ТЦК осуществляет отбор ТС по типам и маркам техники и их техническому состоянию. Такой отбор осуществляется совместно руководителем предприятия (уполномоченным лицом) и уполномоченными представителями ТЦК и воинских формирований в соответствии с частичными нарядами. Доставка техники владельцем в пункт передачи в сроки согласно частичного наряда. В случае его невыполнения, руководитель предприятия, собственник может быть привлечен к административной ответственности .

За поврежденный или уничтоженный автомобиль, мобилизованный в рамках военно-транспортной обязанности, владелец или предприятие имеет право получить компенсацию . Для этого руководитель предприятия или владелец ТС обращается с заявлением в ТЦК по месту ее изъятия с актом приемки-передачи, актом о возвращении авто и с документом об оценке (отчете) от эксперта. ТЦК рассматривает заявление не более чем за один месяц, и по его результатам составляется вывод об осуществлении выплаты, осуществляемой ТЦК в порядке очередности в течение 5 последующих лет после объявления демобилизации и возвращения ТС. Несогласие с таким заключением или решение об отказе в выплате может быть обжаловано в судебном порядке.

Следует отметить, что от мобилизации техники могут освобождаться те частные бизнесы, транспорт которых выполняет мобилизационные задания на основании договора с Минобороны Украины, или если в работе такого предприятия существует большая общественная потребность (хотя критерии их определения до сих пор не установлены правительством). Кроме того, мобилизации не подлежат автомобили банков госсектора, дипломатических представительств и консульств иностранных государств, представительств иностранных и международных организаций, иностранцев и лиц без гражданства.

Западная помощь техникой

Западные партнеры существенно помогают Украине подготовиться к началу весенне-летней кампании и отражению наступления русских войск, о чем свидетельствует решение ряда государств о передаче Киеву тяжелого и инженерного вооружения. Так, по данным аналитического портала Oryx, Украина с начала российского вторжения уже получила и получит в будущем не менее 45 самолетов, 68 вертолетов, не менее 725 танков, от 160 боевых бронированных машин, около 700 боевых машин пехоты, до 1700 бронетранспорт. 1100 единиц минозащищенного транспорта, не менее 2500 мобильных машин пехоты, до 400 единиц буксируемой и 440+ единиц самоходной артиллерии.

Также международные партнеры уже доставили или анонсировали поставки в Украину около 185 единиц инженерного оборудования, преимущественно Германии и США. В него входит техника для очистки минных полей, оборудование для временных переправ, а также тактические эвакуационные машины. Кроме того, украинская армия получила определенное количество грузовиков, топливозаправщиков, бульдозеров и другой техники, передача части которой официально не анонсировалась, поскольку они не относятся к военной технике. Помощь в виде специализированной, инженерной и транспортной техники позволила частично разгрузить украинский бизнес от выполнения мобилизационных задач.

При этом собеседник издания Павел Коваль отмечает, что западной помощи, сколько бы ее ни предоставлялось, будет все равно недостаточно с учетом масштабов войны на Украине. Поэтому украинцы должны понять, что мобилизация техники предприятий в ВСУ и сбор средств на транспортную технику будет и дальше продолжаться.

У нас были ситуации, когда волонтеры собирали на две машины. Их только передали, и в ту же ночь они были уничтожены – это было буквально месяц назад. Это ведь не так, что передали, и она там будет 10 лет функционировать, эта техника может выйти из строя через два часа. Потому этот поток поставок будет продолжаться, и для солдата ее всегда будет недостаточно. Павел Коваль гендиректор УАК

Представитель организации также уточняет, что обеспечение техникой украинских защитников происходит за государственные и волонтерские средства, а также благодаря партнерскому обеспечению, что вызывает некоторую путаницу в документации.

Поэтому иногда, чтобы передать ВСУ автомобиль по волонтерской линии, нужно, чтобы командир определенного подразделения дал письмо-запрос в официальную волонтерскую организацию о необходимости такой технике. Но иногда командиры по определенным причинам не хотят этого делать, и тогда приходится волонтерам задействовать личные связи с военнослужащими этого или соседнего подразделения. Этот вопрос мне требует урегулирования, говорит Коваль, поскольку разногласие между желанием волонтеров предоставить технику и возможностью это сделать актуально.

Что можно улучшить?

В январе 2023 г. Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины на нынешний год до 0,3% с 4% в предыдущем прогнозе, что связано преимущественно с продолжением базового сценария с полномасштабной агрессией РФ еще на пол года – к началу 2024 года . Ключевым риском в прогнозе остаются более длительный срок полномасштабной военной агрессии России, дальнейшее разрушение объектов критической инфраструктуры страны, ухудшение прогноза ситуации с безопасностью из-за интенсификации боевых действий, а также отсрочка полноценного разблокирования украинских морпортов.

Такие прогнозы после года войны существенно контрастируют с предположениями, которые производились после полномасштабного вторжения РФ. Так, бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович в марте 2022 года заявил в эфире телемарафона, что активны боевые действия на территории Украины закончатся в течение 2-3 недель .

"Примеры бесчеловечности, которую они проявляют не только к украинцам, но и сами к себе говорят о том, что мы имеем дело с зомби нашествием... Они будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет", - прогнозировал тогда Арестович.

В ситуации, когда нет предпосылок для скорейшего окончания боевых действий с российскими оккупантами, Украине следует максимально подготовить себя к длительному противостоянию. Для этого помимо мобилизации экономики, промышленности и общественных отношений страна должна пересмотреть и проработать законодательные и правовые вопросы, которые могут нарастить ее обороноспособность. Тщательная и всесторонняя ревизия законодательства может увеличить в украинском обществе веру в справедливость, создать новые общественные договоры и тем самым повысить возможности к сопротивлению страны российской агрессии.

В свою очередь старший юрист практики защиты бизнеса юркомпании "Миллер" Артур Лозицкий в своей колонке для "Украинской Правды" подчеркивает, что сохранить рабочие места в частном секторе экономики и обеспечить налоговые поступления возможно, если логистика бизнеса будет функционировать бесперебойно. Чтобы этому способствовать, украинская власть должна разработать критерии общественной важности , по которым можно отнести определенное предприятие к такому, непрерывная работа которого является общественной потребностью.

Он уточняет, что машины на фронте - расходный материал, поэтому армия и дальше будет нуждаться в транспорте, несмотря на определенную стабилизацию ситуации сейчас. Поэтому важно, чтобы его мобилизация происходила по правилам , которые необходимо разработать и внедрить.

Следует отметить, что подобные инициативы уже внедряются в украинском законодательстве, хотя и не в области транспорта и инфраструктуры. Например, 17 апреля в Раде зарегистрирован проект закона о запрете изымать компьютерную технику во время обысков, поскольку для страны важно, чтобы украинская IT-индустрия стабильно работала и держала экономический фронт во время войны. Документ предлагает такие законодательные идеи, как право владельца изъятой техники на копирование своей информации и возможность пользоваться ею в дальнейшем, также адвокаты и владельцы имущества получат право снимать обыск на видео, а на прокурора возлагается обязанность доказывать необходимость ареста имущества через 60 суток со дня его ареста.