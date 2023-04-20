Сеть АЗК UPG передала ВСУ очередную партию новых пикапов и трал для перевозки техники

За время полномасштабной войны национальная сеть АЗК UPG укрепила силы обороны страны 86 новыми внедорожниками и продолжает активно помогать ВСУ. На днях компания передала военным еще пять мощных Mitsubishi L200 общей стоимостью более пяти миллионов гривен и трал для перевозки военной техники. Автомобили будут выполнять боевые задания на передовой линии фронта.

«Наши защитники должны быть на колесах, а новые современные автомобили их не подведут. Мы помогали и продолжаем помогать армии – это наша принципиальная позиция и обязанность как украинцев, которые родились, живут и работают здесь. Уверен: бизнес и каждый из нас сегодня должны делать максимум, чтобы защитить страну. Продолжаем держать топливный фронт, укреплять экономику и помогать войскам», – отметил основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко.

Он также рассказал, что UPG отправляет на передовую не только авто, но и заправляет ВСУ и закрывает другие не менее важные запросы военных. На эти нужды уже направлено более ста пятидесяти миллионов гривен. Поддерживает компания и людей, пострадавших от сокрушительных последствий войны.

Фото: Пресс-офис АЗК UPG11:03

Новые внедорожники уже выполняют специальные боевые задания и удовлетворяют острейшие потребности ребят: позволяют им оставаться мобильными, вовремя доставлять необходимый груз, эвакуировать раненых. По словам военных, авто такого класса и комплектации – незаменимы на передовой. Не менее ценно, что пикапы – абсолютно новые, а следовательно можно быть уверенными в их надежности. Для защитников – это гарантия, что груз прибудет вовремя, боевая задача будет выполнена, а наши герои вернутся живыми.

В компании анонсировали следующую партию внедорожников для ВСУ и отметили, что остаются вместе с Украиной и украинцами едиными в этой борьбе за свободу и независимость. Ведь вместе – мы и есть та суперсила, которой боится враг. Вместе – непобедимы!

Напомним, что в сети АЗК UPG можно купить полный ассортимент топлива: А-95, газ и ДТ. Для владельцев мощных и современных автомобилей – брендовый бензин upg100 и upg95. Все топливо соответствует стандарту Евро-5 и проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. С соответствующим сертификатом качества производителя с указаниемевропейской страны, откуда он был поставлен, можно ознакомиться на каждом АЗК.