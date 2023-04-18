В Минцифре объяснили, почему невозможно рассылать повестки через "Дію" и мессенджеры

В Украине есть законодательная процедура, как нужно доставлять повестки получателям, а “Дія” и мессенджеры не входят в этот перечень процессов.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Так, по словам Баника, слухи о получении повестки через "Дію" появились, когда Минцифры запустили судебные извещения через приложение.

"Потом кто-то исказил эту информацию, убрав слово "судебные", и сарафанное радио разнесло, что запустят повестки через "Дію". Мы объяснили, что этого не будет, но потом начали говорить, что будут раздавать повестки через мессенджеры", - говорит Баник.

Он объяснил, почему через "Дію" и мессенджеры невозможно рассылать повестки.

"Это такое народное творчество (имеется в виду слухи о рассылке повесток через "Дію" и мессенджеры, - ред.), потому что через "Дію" и мессенджеры невозможно раздавать повестки. Для этого нужно привязать номер телефона человека к его данным в реестре. Это невозможно, потому что, покупая сим-карту, тебе не нужно ее регистрировать по паспорту", - отметил он.

Баник подчеркнул, что в Украине есть законодательная процедура, как нужно доставлять повестки, а "Дія" и мессенджеры не входят в этот перечень процессов.

Напомним, что накануне представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафон заявил, что якобы в будущем в "Дії" реализуют идею отправки повесток.

Вскоре Федоров, не называя имени Вениславского, опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что ведомство ни разрабатывает, ни планирует это делать в будущем.