"Це лише проєкти". Веніславський відповів, чи надсилатимуть повістки через "Дію"

Наразі Україна не має технічної можливості для оцифрування військового обліку й запуску повісток через сервіс "Дія". Однак у майбутньому така ініціатива може бути реалізована. Про це заявив представник президента України у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

За його словами, цифрові повістки зʼявляться, але не в короткостроковій перспективі.

"Потенційно в майбутньому ми до цього маємо прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це лише проєкти на не дуже короткострокову перспективу, які можна опрацьовувати, обговорювати, але говорити про їх застосування, я думаю, це передчасно", – висловився нардеп.

Нагадаємо, нещодавно Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов'язаним через месенджери. При цьому відповідний законопроєкт ще не зареєстровано. Нардеп пояснював ініціативу тим, що багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, проживають не за місцем реєстрації.

Пізніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що наразі реалізація такої ідеї технічно неможлива. Тоді він додав, що Веніславський "некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".