"Это только проекты". Вениславский ответил, будут ли присылать повестки через "Дію"

В настоящее время Украина не имеет технической возможности для оцифровки военного учета и запуска повесток через сервис "Дія". Однако в будущем такая инициатива может быть реализована. Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафона.

По его словам, цифровые повестки появятся, но не в краткосрочной перспективе.

"Потенциально в будущем мы к этому должны прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодняшний день это лишь проекты на не очень краткосрочную перспективу, которые можно прорабатывать, обсуждать, но говорить об их применении, я думаю, это преждевременно", – высказался нардеп.

Напомним, недавно Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным через мессенджеры. При этом соответствующий законопроект еще не зарегистрирован. Нардеп объяснял инициативу тем, что многие мужчины призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, проживают не по месту регистрации.

Позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что реализация такой идеи пока технически невозможна. Тогда он добавил, что Вениславский "некорректно высказался или просто это вырвано из контекста".