"Это невозможно". Федоров прокомментировал идею рассылать повестки через мессенджеры

В Украине пока технически невозможно запустить рассылку повесток в военкоматы через мессенджеры. Об этом в интервью Liga.net заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя соответствующую идею члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского.

По словам министра, нардеп "некорректно высказался или просто это вырвано из контекста".

"Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и лица в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", – высказался Федоров.

Напомним, недавно депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным через мессенджеры. Он объяснял это тем, что многие мужчины призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, проживают не по месту регистрации. Однако соответствующий законопроект еще не зарегистрирован.

Позже Вениславский анонсировал также создание реестра "уклонистов" – списка, в который будут добавлять данные тех, кто не будет появляться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По словам депутата, соответствующий проект закона будет подготовлен через 1-2 месяца.