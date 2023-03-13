Омбудсман объяснил, законна ли выдача повесток среди улицы

Место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. Поэтому выдача повесток на улице или в общественных местах не противозаконна.

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Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это может быть работа, блокпост, кафе или улица", – говорится в разъяснении Омбудсмана.

Лубинец добавил, что вручать повестки имеют право:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

В то же время гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.

Перед тем, как брать повестку, Лубинец советует внимательно пересмотреть как удостоверение, так и саму повестку, а также проверить правильность заполнения документов.

Напомним, ранее в ОК "Юг" разъяснили: когда гражданину вручают повестку в военкомат, то это не значит, что его сразу отправят на фронт. Это даже не означает, что его точно мобилизуют. Но после вручения повестки необходимо обязательно прийти в военкомат для выверки данных.