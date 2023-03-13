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Омбудсман объяснил, законна ли выдача повесток среди улицы
Место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. Поэтому выдача повесток на улице или в общественных местах не противозаконна.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Это может быть работа, блокпост, кафе или улица", – говорится в разъяснении Омбудсмана.
Лубинец добавил, что вручать повестки имеют право:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- органы местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов;
- должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.
В то же время гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.
Перед тем, как брать повестку, Лубинец советует внимательно пересмотреть как удостоверение, так и саму повестку, а также проверить правильность заполнения документов.
Напомним, ранее в ОК "Юг" разъяснили: когда гражданину вручают повестку в военкомат, то это не значит, что его сразу отправят на фронт. Это даже не означает, что его точно мобилизуют. Но после вручения повестки необходимо обязательно прийти в военкомат для выверки данных.