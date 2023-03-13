Омбудсман пояснив, чи законна видача повісток серед вулиці

Місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. Тож, видача повісток на вулиці або в громадських місцях не є протизаконною.

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця", - йдеться у роз'ясненні Омбудсмана.

Лубінець додав, що вручати повістки мають право:

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Натомість громадянин має право дізнатись, хто видає повістку та перевірити посвідчення посадової особи.

Перед тим, як брати повістку Лубінець радить уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, а також перевірити правильність заповнення документів.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" роз'яснили: коли громадянину вручають повістку до військкомату, то це не означає, що відразу відправлять на фронт. Це навіть не означає, що його точно мобілізують. Але після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до військкомату для вивірення даних.