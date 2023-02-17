В ОК "Південь" розповіли, чи означає отримання повістки негайне відправлення на фронт

Коли громадянину вручають повістку до військкомату, то це не означає, що відразу відправлять на фронт. Це навіть не означає, що його точно мобілізують. Але після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до військкомату для вивірення даних.

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Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Це, знов-таки, розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що відразу схоплений на вулиці опиняється в окопі. Це абсолютна неправда", — сказала вона.

Якщо громадянин отримав повістку, він повинен з'явитися у військкоматі, далі його можуть попросити пройти медичний огляд. Наприклад, на цьому етапі може виявитися, що людина не підлягає мобілізації.

Наступний етап — перевірка обставин, які можуть стати підставою для відтермінування.

"Багато хто має бронь, багато хто має трьох дітей і є опікуном, тобто має законні підстави для того, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі. Але для з’ясування цього всього необхідно з’явитися в ТЦК і подати про себе дані. Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти", — пояснила Гуменюк.

Відомо, що протягом 2022 року найбільшу кількість справ про ухилення від призову було зареєстровано у березні. Відтоді кількість справ коливалась, в середньому, на рівні 100 проваджень на місяць. У грудні кількість облікованих справ щодо ухилянтів впала майже у 10 разів за місяць — до 19 проваджень.