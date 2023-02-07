Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів

Верховна Рада у вівторок, 7 лютого, продовжила дію мобілізації та воєнного стану на 90 днів до 20 травня 2023 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, Верховна Рада схвалила закон №8419 про Указ Президента про продовженння строку дії воєнного стану.

За відповідне рішення проголосували 348 нардепів.

Воєнний стан буде продовжений з 19 лютого 2023 року знову на 90 днів до 20 травня.

Також парламент схвалив закон №8420 про Указ Президента о продовжені строку дії загальної мобілізації.

Його підтримали 344 нардепів. Загальна мобілізація також продовжена на 90 днів.

Зазначимо, Верховна Рада вже 5 разів із початку війни продовжувала воєнний стан: 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада і 7 лютого.

16 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.