Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней

Верховная Рада во вторник, 7 февраля, продлила действие мобилизации и военного положения на 90 дней до 20 мая 2023 года.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, Верховная Рада одобрила закон №8419 об Указе Президента о продлении срока действия военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 348 нардепов.

Военное положение будет продлено с 19 февраля 2023 снова на 90 дней до 20 мая.

Также парламент одобрил закон №8420 об Указе Президента о продлении срока действия общей мобилизации.

Его поддержали 344 нардепа. Общая мобилизация также продлена на 90 дней.

Отметим, Верховная Рада уже пять раз с начала войны продливала военное положение: 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября и 7 февраля.

16 ноября Верховная Рада продлила военное положение на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и сроке проведения общей мобилизации.