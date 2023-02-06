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Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
Відповідні укази №8419 та 8420 зареєстровані у Верховній Рді.
Тексти документів наразі не оприлюднені, на скільки продовжать воєнний стан - невідомо, але скоріш за все знову на 90 днів.
Отже, у разі ухвалення законопроектівЮ воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть в Україні як мінімум до 20 травня 2023 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У проекті указу щодо мобілізації йдеться, що він почне діяти з 19 лютого, а щодо воєнного стану - з дня опублікування.
Зазначимо, Верховна Рада вже чотири рази із початку війни продовжувала воєнний стан: 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.
16 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан на 90 днів до 19 лютого 2023 року.