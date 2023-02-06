Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и сроке проведения общей мобилизации.

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Соответствующие указы №8419 и 8420 зарегистрированы в Верховной Рде.

Тексты документов пока не обнародованы, на сколько продолжат военное положение - неизвестно, но, скорее всего, снова на 90 дней.

Следовательно, в случае принятия законопроектов, военное положение и общая мобилизация будут действовать в Украине как минимум до 20 мая 2023 года.

В проекте указа о мобилизации говорится, что он вступит в силу с 19 февраля, а указ о продолжении военного положения со дня опубликования.

Отметим, Верховная Рада уже четырежды с начала войны продолжала военное положение: 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

16 ноября Верховная Рада продлила военное положение на 90 дней до 19 февраля 2023 года.