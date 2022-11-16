Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року

Верховна Рада в середу, 16 листопада, продовжила дію мобілізації та воєнного стану на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів відповідно.

Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Зазначимо, до цього воєнний стан в Україні продовжили до 21 листопада 2022 року.

Раніше президент України Володомир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроекти про продовження воєнного стану в країні та продовження строку проведення загальної мобілізації.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.