Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней

Верховная Рада в среду, 16 ноября, продлила действие мобилизации и военного положения на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что за соответствующие постановления №8189 и №8190 проголосовало – 294 и 297 депутатов соответственно.

Это уже пятое голосование Парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Отметим, что ранее военное положение в Украине продлили до 21 ноября 2022 года.

Ранее президент Украины Володомир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения в стране и продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.