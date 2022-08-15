В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 діб

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні та строк проведення загальної мобілізації до 21 листопада 2022 року.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Також Рада підтримала затвердження Указу про Про продовження строку проведення загальної мобілізації", зазначив Железняк.

За відповідні законопроєкти №7664 та №7665 проголосували 328 народних депутатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 серпня, вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження мобілізації та воєнного стану.

Зазначимо, що за діючими умовами воєнного стану з України заборонено виїжджати чоловікам від 18 до 60 років, чим невдоволена велика кількість громадян та представники певних бізнесів.

Зокрема, на сайті президента раніше вже набрала необхідні для його офіційної відповіді 25 тисяч голосів петиція про скасування обмеження на виїзд для чоловіків без військового досвіду, а напередодні цей поріг подолала петиція про дозвіл на виїзд з України моряків.