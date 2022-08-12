Зеленський пропонує затвердити продовження воєнного стану до 21 листопада

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити його укази про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

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Відповідні законопроєкти №7664 та №7665 глава держави вніс до парламенту 12 серпня. Зокрема, передбачено, що строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5:30 23 серпня строком на 90 діб. Строк мобілізації, відповідно, також продовжується на 90 днів.

Нагадаємо, що ці заходи було прийнято у перший день російського військового вторгнення до України 24 лютого строком на один місяць. Згодом їх продовжили на місяць ще двічі, а у травні президент вирішив продовжити їх відразу на три місяці.

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, що також представляє Зеленського в Конституційному суді, пояснював, що таке рішення було продиктоване планами щодо контрнаступу на окуповані російськими військами території.

Зазначимо, що за діючими умовами воєнного часу з України заборонено виїжджати чоловікам від 18 до 60 років, чим невдоволена велика кількість громадян та представники певних бізнесів.

Зокрема, на сайті президента раніше вже набрала необхідні для його офіційної відповіді 25 тисяч голосів петиція про скасування обмеження на виїзд для чоловіків без військового досвіду, а напередодні цей поріг подолала петиція про дозвіл на виїзд з України моряків.