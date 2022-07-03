У Раді пропонують розширити категорії чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект щодо заборони на виїзд чоловіків із території України під час військового стану. Відповідно до нього право на виїзд можуть отримати чоловіки, у яких не лише 3 неповнолітніх дітей, а й 2 дітей до 14 років, 1 дитина до 14 років та вагітна дружина, або ж 1 дитина до 3 років.

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Подав до Верховної Ради законопроект член фракції "Слуга народу" Георгій Мазураш.

Документом пропонується суттєво розширити перелік чоловіків, яким можна залишати територію України під час воєнного стану.

Зокрема, таке право можуть отримати чоловіки, у яких не тільки троє неповнолітніх дітей, а й двоє дітей до 14 років, одна дитина до 14 років та вагітна дружина, або одна дитина до 3 років.

Також законопроект пропонує дозволити залишати Україну особам, які мають робітничі, спортивні контракти в інших країнах, офіційне підтвердження юрособ інших країн з працевлаштування, або контракти із замовниками з інших країн на 1 рік і більше на надання IT-послуг, або консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ чи бізнес в інших країнах.

Підставою для виїзду за цим проектом також будуть вважатися контракти для моряків, навчання за кордоном, міжнародні змагання та дозвіл на виїзд від Кабміну для волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів.

Зазначимо, у Верховній Раді пропонують на законодавчому рівні заборонити виїзд за кордон чоловіків 18-60 років на час військового стану за винятком осіб, яких визначає уряд, та тих, хто має відстрочку. Питання про порядок виїзду чоловіків поки що регулюється лише Указом президента, але не законом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати питання, підняті в електронній петиції із закликом скасувати заборону на виїзд з України чоловіків призовного віку, що діє з початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну 24 лютого.

Зазначимо, за даними польської прикордонної служби, з 24 лютого по 7 червня 2022 року з України до Польщі в'їхало 3,645 млн. громадян, у тому числі 432 тис. чоловіків віком 18–60 років. Півмільйона чоловіків підлягають мобілізації, але, мабуть, змогли виїхати за хабар.