Зеленский поручил Кабмину проработать петицию об отмене запрета на выезд мужчин из Украины

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгальу с просьбой комплексно проработать вопросы, поднятые в электронной петиции с призывом отменить запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста, действующий с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как отмечается в ответе главы государства на петицию гражданина Александра Гумирова, он призвал Кабинет министров обратить в этом контексте особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, а также предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Что касается поднятого в петиции вопроса о введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев отмечаю, что организационное руководство мобилизацией в Украине в соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации осуществляется Кабинетом министров, который, в частности, определяет порядок проведения мероприятий мобилизации в государстве", - отметил также президент.

Также он констатировал, что согласно закону о порядке выезда из Украины и въезде в нее граждан Украины, правила пересечения границы гражданами устанавливаются также правительством, в том числе и на период действия военного положения.

Зеленский при этом пояснил, что установление определенных ограничений на время военного положения является законным. Так, хотя и статьей 33 Конституции закреплено право каждого, кто на законных основаниях находится в Украине, свободно покидать ее территорию, за исключением ограничений, устанавливаемых законом, такое право в соответствии со статьей 64 Конституции может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.

Указом президента №64 24 февраля о введении военного положения в Украине было определено, что на период его действия конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе, статьей 33 Конституции, могут быть ограничены.

По словам Зеленского, отменить указанные ограничения предполагается после завершения военного положения. При этом он отмечает, что согласно статье 65 Конституции, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

Таким образом, президент не отрицает возможность того, что Кабмин после анализа вопроса о выезде мужчин из Украины может действительно отменить введенный запрет.

Отметим, что автор петиции аргументировал свою позицию тем, что защищать Украину должны только добровольцы, поскольку принудительно привлеченный к этому человек, по меньшей мере, не будет в этом эффективным. Более того, многие мужчины, способ заработка которых требует выезда за границу, не могут сейчас помочь Украине, в частности ее экономике, и вынуждены оставаться в стране. В то же время этот немотивированный, по его мнению, запрет порождает коррупцию в военкоматах и среди пограничников.

Напомним, что эта петиция была подана еще 18 мая, и необходимые 25 тысяч подписей были собраны в первые три дня. Всего на момент отключения возможности приобщиться к ее поддержке петицию подписали 27,4 тысячи верифицированных пользователей. 22 мая Зеленский заявил, что эта петиция - "это не совсем к нему".