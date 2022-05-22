Зеленський прокоментував петицію про заклик дозволити чоловікам виїзд із країни

Петиція, яка закликає дозволити українцям-чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати з країни, набрала 25 тисяч голосів, які потрібні для того, щоб президент розглянув звернення громадян.

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Під час брифінгу 22 травня президент Володимир Зеленський прокоментував цю петицію:

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене ця петиція чи може до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну? Коли на сьогодні від 50 до 100 осіб (можуть гинути) на найбільш складному напрямі на сході нашої держави. Коли до мене з такою петицією звертаються, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, на сайті електронних петицій з'явилося звернення до президента України Володимира Зеленського щодо скасування заборони на виїзд чоловіків призовного віку. За два дні петицію підтримали понад 2 тисячі людей. А 21 травня 2022 року петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Автори петиції вважають, що такі заборони "не мають нічого спільного з правопорядком", а плодять корупцію. Вони закликають Зеленського дозволити виїзд чоловіків призовного віку, в наборі до армії наголошувати на добровольців.