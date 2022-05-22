Зеленский прокомментировал петицию о призыве разрешить мужчинам выезд из страны

Петиция, которая призывает разрешить украинцам-мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать из страны, набрала 25 тысяч голос, которые требуется для того, чтобы президент рассмотрел обращение граждан.

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В ходе брифинга 22 мая президент Владимир Зеленский прокомментировал эту петицию:

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (могут гибнуть) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства. Когда ко мне с такой петицией обращаются, я считаю, что это не совсем ко мне петиция”, — сказал Зеленский.

Напомним, на сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста. За два дня петицию поддержали более 2 тысяч человек. А 21 мая 2022 года петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Авторы петиции считают, что такие запреты "не имеют ничего общего с правопорядком", а плодят коррупцию. Они призывают Зеленского разрешить выезд мужчин призывного возраста, в наборе в армию делать акцент на добровольцев