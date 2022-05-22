Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней - до 23 августа

Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней - до 23 августа.

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Соответствующие постановления приняла Верховная Рада на заседании 22 мая, сообщает пресс-служба парламента.

За законопроект о продлении военного положения проголосовали 300 народных депутатов.

Согласно указу президента от 18 апреля 2022 года военное положение в Украине действует до 25 мая, таким образом его продлили на 90 дней - до 23 августа.

Также депутаты поддержали законопроект №7390 "О продлении срока проведения общей мобилизации", который внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский 18 мая.

Всеобщая мобилизация указом президента Владимира Зеленского объявлена с началом полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Мотивом такого решения стало продолжение широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Отметим, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает честным предложение президента продлить военное положение на 90 дней - до конца лета. По его убеждению, "каждый раз" продолжать военное положение на 30 дней – это давать ложные надежды украинцам.

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", – заявил Арестович.

Напомним, согласно Закону о правовом режиме военного положения, военное положение предусматривает возможность, в частности, введение комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров и т.д.