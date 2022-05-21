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Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных набрала необходимые 25 тысяч голосов
На сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста. За два дня петицию поддержали более 2 тысяч человек. А по состоянию на 21 мая 2022 года, петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.
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Теперь петицию должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Отметим, что авторы петиции считают, что такие запреты "не имеют ничего общего с правопорядком", а плодят коррупцию.
Они призывают Зеленского разрешить выезд мужчин призывного возраста, в наборе в армию делать акцент на добровольцев, а для сотрудников военкоматов усилить ответственность за коррупцию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что ранее стало известно, на сколько продлят военное положение и мобилизацию в Украине.