Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных набрала необходимые 25 тысяч голосов

На сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста. За два дня петицию поддержали более 2 тысяч человек. А по состоянию на 21 мая 2022 года, петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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Теперь петицию должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Отметим, что авторы петиции считают, что такие запреты "не имеют ничего общего с правопорядком", а плодят коррупцию.

Они призывают Зеленского разрешить выезд мужчин призывного возраста, в наборе в армию делать акцент на добровольцев, а для сотрудников военкоматов усилить ответственность за коррупцию.

Напомним, что ранее стало известно, на сколько продлят военное положение и мобилизацию в Украине.