Петиція про зняття заборони на виїзд військовозобов'язаних набрала необхідних 25 тисяч голосів

На сайті електронних петицій з'явилося звернення до президента України Володимира Зеленського щодо скасування заборони на виїзд чоловіків призовного віку. За два дні петицію підтримали понад 2 тисячі людей. А станом на 21 травня 2022 року петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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Тепер петицію має розглянути Володимир Зеленський.

Зазначимо, що автори петиції вважають, що такі заборони "не мають нічого спільного із правопорядком", а плодять корупцію.

Вони закликають Зеленського дозволити виїзд чоловіків призовного віку, в наборі до армії наголошувати на добровольців, а для співробітників військкоматів посилити відповідальність за корупцію.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, на скільки продовжать військовий стан та мобілізацію в Україні.