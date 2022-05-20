У Раді пропонують позбавляти громадянства українців, які виїхали до Росії під час війни та не повернулися

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 7381, яким, окрім усього іншого, пропонують позбавляти громадянства українців, які під час воєнного стану виїхали до країни, яка напала на Україну та не повернулися протягом 30 днів.

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Таку ж санкцію пропонують застосовувати стосовно військовозобов'язаних, які виїхали за кордон без поважних причин та не повернулися протягом 30 днів. Що мають на увазі під "поважною причиною", не уточнюється.

Також законопроект пропонує заборонити після оголошення мобілізації змінювати місце проживання людям, які перебувають на військовому обліку, не попередивши при цьому письмово військового комісара.

Ініціаторами законопроекту стали нардепи від фракції "Слуга народу", раніше ця ж партія пропонувала зобов'язати чоловіків-українців, які перебувають за кордоном, повернутися до країни на час війни.

Тоді нардепи від фракції "Слуга народу" розробили відповідний законопроект, але його так і не підтримали у Раді.