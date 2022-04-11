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Чоловіків можуть змусити повернутися з-за кордону до України під час війни: до Ради внесли законопроєкт
Нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7265, згідно з яким чоловіки, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, будуть зобов'язані повернутися до України під час війни.
Документ передбачає, що призовники мають повернутися до України протягом 15 днів з моменту введення військового стану в країні. Інакше їм загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі.
"Пропоновані зміни спрямовані на забезпечення повноцінного функціонування сил оборони України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану", — йдеться у пояснювальній записці до документа.
Окрім призовників, закон передбачає, що у разі запровадження воєнного стану до країни мають повернутися керівники органів влади, народні депутати, прокурори, працівники правоохоронних органів, судді та інші.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Таке зобов'язання, як сказано в пояснювальній записці, не діятиме для тих, хто має поважну причину не повертатися до України. До таких причин належать відрядження, лікування в стаціонарі, катастрофи, стихійні лиха та інші обставини, що перешкоджають поверненню в Україну.
Законопроєкт зареєструвала група народних депутатів, головний ініціатор – нардеп від "Слуги народу" Федір Вениславський.
Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в особливий період або під час воєнного стану.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов анонсував масові затримання чоловіків, які зуміли виїхати з країни у період воєнного стану.
24 лютого Верховна Рада оголосила воєнний стан. Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон.