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Українським військовим, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень щомісяця, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський 27 лютого заявив, що всі українські військові, котрі зі зброєю в руках захищають нашу країну від російських окупантів, отримуватимуть по 100 тисяч гривень щомісяця.
"Очевидно, що наші військові воюють не за гроші, а за "сьогодні", за "завтра". І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Але ми повинні розуміти, що сьогодні це найважливіша робота. Бути військовим. Захищати" країну", — сказав Зеленський під час свого звернення.
Глава держави наголосив, що військовим піднімуть зарплати так різко і суттєво не для того, щоб почути "дякую", а для того, щоб вони точно зрозуміли, наскільки країна їм вдячна.
Глава держави уточнив, що військові отримуватимуть по 100 тисяч гривень щомісяця доти, доки не закінчиться війна з Росією.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як раніше казав президент, зараз точаться активні бої на всіх фронтах, при цьому українські військові дають гідну відсіч окупантам. Російська армія постійно зазнає великих втрат як техніки, і особового складу.
Збройні сили не уступають окупанту і тримають свої позиції. Зокрема, Харків повністю під контролем Збройних Сил України. ЗСУ здалися в полон десятки російських бійців. Жителів Харківщини просять бути обережними, не відчиняти двері незнайомцям, не допомагати російському агресору.
24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.