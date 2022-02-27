Українським військовим, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень щомісяця, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 27 лютого заявив, що всі українські військові, котрі зі зброєю в руках захищають нашу країну від російських окупантів, отримуватимуть по 100 тисяч гривень щомісяця.

"Очевидно, що наші військові воюють не за гроші, а за "сьогодні", за "завтра". І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Але ми повинні розуміти, що сьогодні це найважливіша робота. Бути військовим. Захищати" країну", — сказав Зеленський під час свого звернення.

Глава держави наголосив, що військовим піднімуть зарплати так різко і суттєво не для того, щоб почути "дякую", а для того, щоб вони точно зрозуміли, наскільки країна їм вдячна.

Глава держави уточнив, що військові отримуватимуть по 100 тисяч гривень щомісяця доти, доки не закінчиться війна з Росією.

Як раніше казав президент, зараз точаться активні бої на всіх фронтах, при цьому українські військові дають гідну відсіч окупантам. Російська армія постійно зазнає великих втрат як техніки, і особового складу.

Збройні сили не уступають окупанту і тримають свої позиції. Зокрема, Харків повністю під контролем Збройних Сил України. ЗСУ здалися в полон десятки російських бійців. Жителів Харківщини просять бути обережними, не відчиняти двері незнайомцям, не допомагати російському агресору.