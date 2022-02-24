Росія напала на Україну: останні новини війни в Україні (оновлюється)

24 лютого о 5 годині ранку розпочалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила військовий стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається онлайн.

22:33 У Держприкордонслужбі України повідомили, що російські війська захопили острів Зміїний, зв'язку з українськими військовими немає. Подробиці: https://bit.ly/3BS22Ki

21:55 Аеропорт "Антонов" в Гостомелі під Києвом відбили

➡️ Спочатку поступала суперечнива інформація, нібито українським військомим вдалося повернути контроль над аеропортом поблизу Києва, але майже сразу стало відомо, що продовжують точитися бої. Але згодом стало відомо, що що українській армії вдалося відновити знищити російський десант. Детальніше: https://bit.ly/3hccpyK

21:32 Кабінет міністрів України розробив найжорсткіші санкції проти російського агресора - секторальні та персональні

➡️ Під час брифінгу ВП міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що вперше після 2015 року в Україні повернулися до доцільності секторальних економічних та персональних санкцій для Росії – найжорсткішого санкційного варіанту. Верещук наголосила, що Україна як держава попереджає, що діятиме наперед, превентивно - звертатися до міжнародних інстанцій та вводити санкції самостійно. Що це означає: https://bit.ly/3pcVcdd

21:06 Президент США Джо Байден анонсував потужну хвилю санкцій проти Росії. Вони торкнуться аерокосмічної промисловості, банків та "корумпованих мільярдерів"

➡️ Що ще сказав президент США у своєму зверненні читайте тут: https://bit.ly/3hg5KDK

20:56 Зеленський створив військові адміністрації у регіонах та районах на базі існуючих ОДА та РДА

➡️ Замість звичних державних адміністрацій територією України відтепер управлятимуть адміністрації військові, а їхні чинні глави автоматично стають начальниками ОВА та РВА. Детальніше: https://bit.ly/3t0dK1g

20:20 Війська російських агресорів обстрілюють лікарні, порушуючи Женевську конвенцію – міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Російські окупанти здійснюють обстріл лікарень. Це ганебний і низький вчинок слабаків. Такі дії становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - пише Ляшко. Подробиці: https://bit.ly/3t7NJNs

20:08 Російські військові захопили Чорнобильську АЕС

➡️ Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив інформацію про втрату Україною контролю над Чорнобильською зоною відчуження, включаючи всі об'єкти атомної електростанції зі сховищем ядерних відходів. Детальніше: https://bit.ly/3toOHFx

18:40 Російські окупанти обстріляли у Чорному морі турецький корабель із 30 членами екіпажу на борту. Подробиці: https://bit.ly/3sguKB9

18:29 Молдова розгортає два тимчасові табори для біженців на кордоні з Україною

➡️ Міністерство внутрішніх справ Молдови організує забезпечення підтримки іноземців, які перетинають кордон у КПП "Паланка" та "Вікниця". Докладніше: https://bit.ly/35pTCxf

18:00 Під Черніговом здався в полон українцям розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади РФ

Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон, повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України. "Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади", — повідомив Головнокомандувач у Facebook.

На фото: старшина Буйнічев Костянтин Сергійович, який заявив, що "вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимемось додому. Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збирались, ми збирали інформацію".

17:42 Розрахуватись карткою Ощадбанку можна безперебійно. В установі дали клієнтам рекомендації

➡ Для здійснення розрахунків також можна використовувати, зокрема, мережу інформаційно-платіжних терміналів. Детальніше тут: https://bit.ly/3tbSDt8

17:24 Частину Херсонської області окуповано загарбниками - ОДА

➡️ За даними обласної адміністрації, всі державні структури у Генічному районі, а також Північно-Кримський канал, місто Олешки та Каховська ГЕС перейшли під російський контроль. Подробиці: https://bit.ly/3LVcbdD

17:15 Кличко заявив про запровадження у Києві комендантської години

➡️ Київ з сьогоднішнього дня вводить комендантську годину. Діятиме він з 22:00 до 7:00. Докладніше: https://bit.ly/3vciB2b

15:23 В Україні закриваються всі ресторани McDonald's на невизначений термін. Подробиці: https://bit.ly/3JNGcu0

16:56 На Сумщині ЗСУ з ПТРК Javelin знищили 15 танків РФ

➡️ Щоб зупинити вторгнення російських військ, бійці ЗСУ застосовують зброю, отриману від західних партнерів. Докладніше: https://bit.ly/3M9SsqX

16:22 Російські кораблі атакували острів Зміїний

➡️ Раніше прикордонники повідомили про "непізнані" кораблі окупантів і ультиматум, що передається з них. Тепер уже відомо, про які саме суди йдеться. Докладніше: https://bit.ly/3peRK1z

15:54 ВСУ застосовують Bayraktar та ПТРК NLAW

➡️ Збройні сили України використовують безпілотні літальні апарати типу Bayraktar у Чорноморській операційній зоні, а ПТРК – на Донбасі. Докладніше: https://bit.ly/3seCAet

15:22 На Київщині впав літак ЗСУ: загинули п'ятеро людей

➡ Самоліт ЗСУ збили між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району. Докладніше: https://bit.ly/3JPV7DZ

15:00 Авіакомпанії Bees Airline Airline та SkyUp не змогли завершити свої міжнародні рейси з України до Ташкента - їх довелося посадити у Кишиневі

➡️ Щоб доставити їх до України, ведуть переговори з прикордонними службами. Перший автобус із Кишинева прямуватиме до Чернівців. Крім цього, у SkyUp скасували всі рейси з 24 лютого по 9 березня. Подробиці про рейси та повернення коштів тут: https://bit.ly/3HjaSlf

14:55 Збройні сили, Прикордонні війська та Національна гвардія ведуть бої на околицях Сум. Подробиці: https://bit.ly/356d2HV

14:47 У зв'язку з настанням російських військ на територію України компанія Uber призупинила роботу сервісу

➡️ Їхні конкуренти, Bolt та Uklon, працюють у штатному режимі. Подробиці: https://bit.ly/3sefHYD

13:30 Російська техніка прорвала кордон у Київській області, наносяться авіаудари по містах та селах поряд із Києвом

➡️ Сили ДСНС гасять пожежі у Василькові, селищі Калинівка Броварського району, селі Нові Петрівці Вишгородського району, селі Данилівка Фастівського району, селі Ревне Бориспільського району, а також у селі Вільниця Білоцерківського району. Докладніше: https://bit.ly/3Hd5wb7

12:57 У зв'язку з настанням російських військ на територію України частина митних постів наразі не працює

➡️ Також в Україні закрито повітряний простір, тому всі митні пости в аеропортах закриті. Подробиці: https://bit.ly/3LZAuHu

12:53 У Європейському союзі розглядають ініціативу обнулити візи росіян. Хоча не для всіх

➡️ Хто стане винятком читайте тут: https://bit.ly/3pc9OJT

12:51 В Україні призупинили розміщення, обіг та викуп усіх цінних паперів

➡️ Регулятор зокрема наклав обмеження на роботу недержавних пенсійних фондів. Подробиці: https://bit.ly/3HeBWBZ

12:28 Українські поштові оператори повідомили, як працюватимуть відділення через воєнний стан

➡ ️ У зв'язку з відділенням "Укрпошти" не працюватимуть 24 лютого. Але щойно вирішить ситуація, оператор відновить роботу, а до цього посилки та пенсії зберігатимуть. "Нова пошта" також повідомила про новий графік роботи - там, де це можливо та безпечно для людей. Більше подробиць про нові графіки роботи: https://bit.ly/3JUB7Aj

12:22 Арестович заявив про загибель понад 40 українських військових та 10 мирних жителів

➡️Путін не битиме по цивільних об'єктах, йому потрібно зберегти лояльність населення, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Докладніше: https://bit.ly/3BOcBxR

12:15 Українська армія повернула контроль над Маріуполем та Щастям: які ще міста зазнали російських атак

➡️ МВС повідомляє, зокрема, про російський наступ у Херсонській області та обстріли низки об'єктів по всій країні. Докладніше: https://bit.ly/359rYou

12:03 Під Харковом українці знищили 4 російські танки

➡️ Поблизу Краматорська українські воїни збили російський бойовий літак – уже шостий за 24 лютого. Докладніше: https://bit.ly/3t3St6P

12:00 Більшість морських портів та небо над Україною закриті, залізничний транспорт продовжує працювати

➡ ️ Більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями. Детальніше тут : https://bit.ly/3sdGc0v

11:53 На Луганщину зайшли російські танки під прикриттям ОБСЄ: точаться бої, відомо про трьох загиблих українських прикордонників

➡ ️ Росіяни виставили попереду колони авто білого кольору із символікою ОБСЄ. Більше подробиць тут: https://bit.ly/3JMZUGk

11:53 Євро за 39 грн та долар по 35 грн. Обмінники почали продавати валюту за незнаними цінами

➡ ️ Населення на тлі паніки скуповує інвалюту, щоб мати запаси готівки. Подробиці: https://bit.ly/36E7k0n

11:39 Україна розірвала дипломатичні відносини із РФ

➡ ️ З ким порівняв агресора у своїй заяві президент Володимир Зеленський читайте за посиланням: https://bit.ly/3IhuffX

11:23 Поліція закликає повідомляти про "підозрілі обличчя з червоними елементами на одязі"

➡️ Національна поліція посилила заходи щодо забезпечення правопорядку на вулицях та закликає повідомляти про підозрілих осіб, які можуть бути диверсантами. Детальніше: https://bit.ly/36DIUEb

11:22 Інтернет та мобільний зв'язок не відключать: у Держспецзв'язку спростували інформацію про можливі відключення, але попросили менше дзвонити

➡ ️ Мережі зараз перевантажені. Тому населення закликають надсилати смс-повідомлення. Докладніше: https://bit.ly/3IitcfE

11:14 У центрі Умані вибухнув снаряд: загинув цивільний, п'ятеро у лікарні

➡️ В окрузі місцевої військової частини оголошено евакуацію. Подробиці: https://bit.ly/3LVvqDY

11:06 "Укрзалізниця" запустила евакуаційні потяги з Донецької та Луганської областей та Одеси

➡️ З міркувань безпеки точний час відправлення та призначення не розкриваються. Стежте за оновленням на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст. Подробиці: https://bit.ly/3vdQJdS

10:58 Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, хто саме обвалює курс гривні. Подробиці читайте за посиланням: https://bit.ly/3595VhI

10:55 Лукашенко заперечує участь військ Білорусі у спецоперації РФ проти України

➡️ Прикордонники повідомляють, що атаки відбуваються, зокрема, з боку Республіки Білорусь. Подробиці: https://bit.ly/3HhjhFZ

10:42 НБУ заборонив купівлю валюти на ринку, зняття з рахунків готівкової інвалюти та транскордонні валютні платежі

➡️ Національний банк України запровадив низку обмежень в умовах воєнного стану, серед яких і заборона на проведення видаткових операцій за рахунками російських резидентів. Докладніше: https://bit.ly/3pcbvXB

10:21 По передмісті Харкова було завдано удару ракетами "Смерч": інформація про загиблих і поранених уточнюється

➡️ Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляє про ракетний удар у передмісті Харкова, інформація про загиблих та поранених уточнюється. Подробиці: https://bit.ly/3BN65ar

10:16 На Луганщині на межі Червона Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків, прикриваючись колоною автомобілів білого кольору із символікою ОБСЄ

➡️ За даними Державної прикордонної служби, в районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. Подробиці: https://bit.ly/3p8jcxN

10:14 Рєзніков закликав українців вступати до тероборони

➡️ Для отримання зброї необхідно звернутися до бригад та батальйонів Сил територіальної оборони в регіоні. З собою треба мати лише паспорт. Детальніше: https://bit.ly/3IjIoJl

10.03 Внаслідок бомбардування військової частини під Одесою загинули 6 людей

➡️ О 08:36 на Одещині в місті Подольськ внаслідок бомбардування військової частини №0173 6 людей загинули, 7 були поранені, 19 пропали безвісти. Подробиці: https://bit.ly/3BKjDUm

9:40 monobank повідомляє, що призупинив платежі у рахунок кредитних коштів. Але особисті платежі працюють. Також у банку спростували, що на платіжну систему йде кібератака. "Це не атака, а навантаження"

9:35 "Укренерго" повідомляє, що енергосистема країни працює стабільно

➡️ "Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна – 50 Гц. ОЕС України та Бурштинський острів синхронізовані в єдину енергосистему".

9:22 Держприкордонслужба показала, як російська техніка входить із Криму

9:10 Верховна Рада перейшла у безперебійний режим роботи

➡️ Народні депутати готові будь-якої миті прийняти необхідне рішення. Докладніше: https://bit.ly/3pcvtBw

9:01 По всій Україні черги до банкоматів: як можна зняти готівку

➡️ Розповідаємо, як і де це зробити швидше: https://bit.ly/3IcvVHo

8:25 Спочатку Зеленський, а потім і Верховна Рада оголосили про введення воєнного стану Детальніше: https://bit.ly/3LT6ooW

8:05 У Києві оголошено загрозу з повітря. Дитсадки та школи - закриті. Метро продовжує працювати, а комунальний транспорт зробили безплатним. Докладніше: https://bit.ly/3BPXCnc

7:44 Стало відомо, що Росія атакує, зокрема, і з Білорусі.

➡️ Про це повідомили прикордонники: https://bit.ly/352kQKA

7:37 Стало відомо, що російські війська обстрілюють 10 українських областей

➡️ Під вогонь потрапили не лише східні області країни. Подробиці: https://bit.ly/3t0Bvq8

6:58 Зазнав атаки аеропорт Бориспіль. Подробиці: https://bit.ly/3vdskp1

6:28 Президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення заявив про початок військової операції на Донбасі

➡️ Прес-штаб Операції об'єднаних сил також повідомляє, що з 4:35 ранку 24 лютого з боку Росії у бік України розпочалися обстріли: війська агресора використовують системи залпового вогню ГРАД та міномети. Подробиці: https://bit.ly/3hcLvXI

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