РФ атакувала Павлоград "Іскандерами", ППО збила 13 дронів: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч на 7 липня армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та дронами. Українська ППО ліквідувала всі 13 ворожих БПЛА у чотирьох областях України. Окупанти здійснили ракетну атаку на Павлоград Дніпропетровської області, пошкоджені чотири приватні будинки.

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ППО збила13 ворожих "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у ніч на 7 липня ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

РФ у ніч на неділю вдарила ракетами по Дніпропетровській області, є пошкодження і поранені, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Так, цієї ночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград. Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки, проте обійшлося без жертв і поранених.

Натомість у Нікопольському районі є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе, а також застосовували РСЗВ.

Внаслідок обстрілів у місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив, пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід та знищено авто.

Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття.

Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з'ясовують фахівці.

На Харківщині один загиблий і двоє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

У ніч на неділю в парковій зоні Харкова було знешкоджено ворожий БПЛА, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інформація про постраждалих і пошкодження не надходила.

За словами очільника ОВА, також уночі в Богодухівському районі уламками збитого БПЛА було пошкоджено адмінбудівлю, а в Добропіллі Старомерчицької громади обстріл спровокував пожежу. Зокрема, горіла трава на площі 1500 м.кв.

Крім того, за минулу добу в Одноробівці внаслідок обстрілу загинув чоловік, поранено жінку, а в Старому Салтові внаслідок обстрілу з "Ланцета" постраждав чоловік.

У Цапівці внаслідок обстрілу поля горіла пшениця на площі 4,5 га. Також загарбники завдали ударів по дачному кооперативу в Новоосиновому (горіла хвойна підстилка на площі 4 га).

Загарбники понад 360 разів атакували Запорізьку область

Упродовж доби російська армія 361 раз вдарила по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоданилівці. 138 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.

Крім того, із РСЗВ здійснили 17 обстрілів по Новоданилівці, Новоандріївці, Роботиному та Малій Токмачці. Також 204 артобстріли завдали по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

За добу надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині 4 загиблих

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Хрещенівка, Антонівка, Михайлівка, Урожайне, Кізомис, Бургунка, Берислав, Новоберислав, Приозерне, Дніпровське, Станіслав, Придніпровське, Ольгівка, Шевченівка, Тягинка, Високе та місто Херсон.

У результаті російської агресії 4 людини загинули, ще 3 - отримали поранення.

Очільник ОВА також повідомив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Зафіксовано влучання в адмінбудівлі, заклад громадського харчування та магазин, пошкоджено приватні автомобілі.

Росіяни обстріляли сім громад Сумської області

Російські окупанти 26 разів обстріляли 7 громад Сумської області, потім було зафіксовано 76 вибухів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Великописарівська: ворог гатив із артилерії (3 вибухи), мінометів (24 вибухи) та завдав удару 2 FPV дронів (2 вибухи).

Миропільська: 6 мін скинули росіяни на її територію.

Зноб-Новгородська: ворог ударив зі ствольної артилерії (7 вибухів).

Середино-Будська: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів), мінометів (8 вибухів).

Краснопільська: відбулися скидання вибухового пристрою з БПЛА (2 вибухи), удари FPV дроном (2 вибухи).

Есманьська: здійснено мінометні обстріли (5 вибухів).

Білопільська: були мінометні обстріли (5 вибухів), артобстріл (4 вибухи), удари FPV дронами (3 вибухи).

На Донеччині двоє загиблих

Як повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, за минулу добу численних обстрілів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджено будинок, у Костянтинопільському — 4 будинки, у Курахівці — 3 будинки; під вогнем приватний сектор Курахового і околиці Дальнього і Ганнівки.

В Українську Селидівської ТГ 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок і 4 гаража. У Новогродівці пошкоджено 5 будинків. У Гродівській ТГ пошкоджено 8 будинків: 5 у Прогресі і 3 у Веселому. У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю.

У Лиманській ТГ зруйновано 2 будинки у Колодязях, пошкоджено 4 будинки у Зарічному. У Костянтинівській ТГ пошкоджені 5 будинків у Марковому, декілька будинків у Ступочках і Предтечиному.

У Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 будинок і крамниця пошкоджені у Торецьку. У Часовоярській ТГ пошкоджені 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.