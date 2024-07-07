РФ атаковала Павлоград "Искандерами", ПВО сбила 13 дронов: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 7 июля армия РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и дронами. Украинская ПВО ликвидировала все 13 вражеских БПЛА в четырех областях Украины. Оккупанты совершили ракетную атаку на Павлоград Днепропетровской области, повреждены четыре частных дома.

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ПВО сбила13 вражеских "шахедов"

Как сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в ночь на 7 июля враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области РФ.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине

РФ в ночь на воскресенье ударила ракетами по Днепропетровской области, есть повреждения и раненые, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Так, этой ночью враг совершил ракетную атаку на Павлоград. Обломками там повреждены 4 частных дома, однако обошлось без жертв и раненых.

В Никопольском районе есть пострадавшие. В райцентре во время вечерних и утренних обстрелов травмированы трое женщин 38, 65 и 71 лет.

Били россияне по Никополю из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе, а также применяли РСЗО.

В результате обстрелов в городе изуродовано 3 предприятия, колледж, детсад и гаражный кооператив, повреждены 10 частных домов, 3 хозяйственные сооружения, газопровод и уничтожены авто.

Задело и технику спасателей. После одного из ударов они гасили возгорание в доме, когда враг атаковал снова. Сами пожарные успели пройти в укрытие.

Неспокойно было также в Марганецкой и Покровской общинах. Там без раненых. Последствия атак выясняют специалисты.

На Харьковщине один погибший и двое пострадавших в результате вражеских обстрелов

В ночь на воскресенье в парковой зоне Харькова был обезврежен вражеский БПЛА, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

По словам главы ОВА, также ночью в Богодуховском районе обломками сбитого БПЛА было повреждено админздание, а в Доброполье Старомерчицкой общины обстрел спровоцировал пожар. В частности, горела трава на площади 1500 кв.

Кроме того, за минувшие сутки в Одноробовке в результате обстрела погиб мужчина, ранена женщина, а в Старом Салтове в результате обстрела из "Ланцета" пострадал мужчина.

В Цаповке в результате обстрела поля горела пшеница на площади 4,5 га. Также захватчики нанесли удары по дачному кооперативу в Новоосиново (горела хвойная подстилка на площади 4 га).

Захватчики более 360 раз атаковали Запорожскую область

За сутки российская армия 361 раз ударила по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Новоданиловке. 138 БпЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.

Кроме того, из РСЗО оккупанты осуществили 17 обстрелов по Новоданиловке, Новоандреевке, Роботино и Малой Токмачке. Также 204 артобстрела нанесли по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

За сутки поступило 3 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области 4 погибших

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Крещеновка, Антоновка, Михайловка, Урожайное, Кизомис, Бургунка, Берислав, Новоберислав, Приозерное, Днепровское, Станислав, Приднепровское, Ольговка, Шевченковка и Херсон.

В результате российской агрессии 4 человека погибли, еще 3 – получили ранения.

Глава ОВА также сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и 10 частных домов. Зафиксировано попадание в админздания, общепит и магазин, повреждены частные автомобили.

Россияне обстреляли семь общин Сумской области

Российские оккупанты 26 раз обстреляли 7 общин Сумской области, было зафиксировано 76 взрывов, сообщает Сумская военная областная администрация.

"В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаровская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины", - говорится в сообщении.

Великописаревская: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (24 взрыва) и нанес удар 2 FPV дронов (2 взрыва).

Миропольская: 6 мин сбросили россияне на ее территорию.

Зноб-Новгородская: враг ударил из ствольной артиллерии (7 взрывов).

Середино-Будская: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов), минометов (8 взрывов).

Краснопольская: произошли сбросы взрывного устройства с БПЛА (2 взрыва), удары FPV дроном (2 взрыва).

Эсманьская: совершены минометные обстрелы (5 взрывов).

Белопольская: были минометные обстрелы (5 взрывов), артобстрел (4 взрыва), удары FPV дронами (3 взрыва).

В Донецкой области двое погибших

Как сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, за минувшие сутки оккупанты обстреляли Кураховскую общину: в Горняке поврежден дом, в Константинопольском — 4 дома, в Кураховке — 3 дома; под огнем частный сектор Курахово и окрестности Дальнего и Анновки.

В Украинке Селидовской ТГ 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 6 многоэтажек, частный дом и 4 гаража. В Новогродовке повреждено 5 домов. В Гродовской ТО повреждено 8 домов: 5 в Прогрессе и 3 в Веселом. В Покровске повреждено предприятие и админздание.

В Лиманской ТО разрушены 2 дома в Колодцах, повреждены 4 дома в Заречном. В Константиновской ТО повреждены 5 домов в Марковом, несколько домов в Ступочках и Предтечино.

В Нью-Йорке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. Еще 1 дом и магазин повреждены в Торецке. В Часовоярской ТО повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки.