Армія РФ атакувала Україну "шахедами", а по Сумщині випустила два "Іскандери": як пройшла доба у регіонах

В ніч на 11 липня ворог випустив по території України 6 ударних безпілотників, всі з яких збила ППО. На Сумщині внаслідок удару балістикою постраждала одна людина. Крім того, є загиблі і поранені у Харківській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій і Миколаївській областях.

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Повітряні сили знищили 6 ударних безпілотників

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 11 липня 2024 року противник ударив по Сумщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області, а також атакував 6-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ.

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

На Харківщині через ворожі обстріли загинула жінка

У с. Глушківка Куп'янського району відбувся обстріл КАБами території сільгосппідприємства. Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У с. Слатине Харківського району внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні будинки, гараж та господарча споруда. Постраждав чоловік 70 років, загинула жінка 60 років.

У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергообладнання 13 населених пунктів. Відновлення електропостачання триває.

У с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.

На Херсонщині влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Станіслав, Широка Балка, Новодмитрівка, Урожайне, Федорівка, Інгулець, Берислав, Ясна Поляна, Чорнобаївка, Томина Балка, Кізомис, Понятівка, Тягинка, Токарівка, Нововознесенське, Гаврилівка, Урожайне, Антонівка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, агропромислові підприємства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Пошкоджено складське приміщення, господарська споруда та автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

За добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Зокрема, як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, у Кураховому та Гострому від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках; у Берестках пошкоджено садові будинки. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.

У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і господарча будівля.

Окупанти обстріляли Запорізьку область 404 рази

Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Василівському району, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Кам’янському та П’ятихаткам.

188 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Малинівку. 208 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Староукраїнки.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ворог влучив ракетою по території підприємства на Миколаївщині

У ніч на 11 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих немає.

Вдень 10 липня м. Вознесенськ зазнало ракетної атаки. Влучання відбулося по цивільному обʼєкту – території підприємства, внаслідок чого один працівник підприємства загинув, ще вісім людей – отримали поранення середньої та легкої тяжкості. Чотирьох постраждалих сьогодні випишуть з лікарні. На місці ураження виникла пожежа складських приміщень. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також вибуховою хвилею пошкоджено сім житлових будинків, офісне приміщення, ангар агропідприємства та чотири автомобілі.

Крім того, ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду та її акваторію. Внаслідок останньої атаки пошкоджено нефункціонуючу будівлю фермерського господарства. Постраждалих немає.

Армія РФ атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе і артилерією

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, Нікопольщина зазнала ворожих ударів ввечері. І знову – із самого ранку. Агресор застосовував дрони-камікадзе і артилерію. Поцілив по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Ворог випустив по Сумщині дві ракети "Іскандер"

Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 42 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька та Середино-Будська громади.

Зокрема, по Кролевецькій громаді завдано удару балістичними ракетами ( 2 вибухи). У результаті отримала поранення 1 цивільна особа.