Армия РФ атаковала Украину "шахедами", а по Сумщине выпустила два "Искандера": как прошли сутки в регионах

В ночь на 11 июля враг выпустил по территории Украины 6 ударных беспилотников, все из которых сбили ПВО. На Сумщине в результате удара баллистики пострадал один человек. Кроме того, есть погибшие и раненые в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.

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Воздушные силы уничтожили 6 ударных беспилотников

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 июля 2024 года противник ударил по Сумщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также атаковал 6 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска - РФ.

Вражеские ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погибла женщина

В с. Глушковка Купянского района произошел обстрел КАБами территории сельхозпредприятия. Пострадали четверо мужчин 43, 43, 44, 63 лет, один в тяжелом состоянии. Трое госпитализированы в медицинское учреждение, один мужчина отказался от госпитализации. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В с. Слатино Харьковского района в результате артобстрела повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка. Пострадал мужчина 70 лет, женщина погибла 60 лет.

В с. Одноробовка Богодуховского района в результате атаки БПЛА повреждено энергооборудование 13 населенных пунктов. Возобновление электроснабжения продолжается.

В с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела повреждено здание поселкового совета.

В Херсонской области попадание в объект критической инфраструктуры

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новокаиры, Станислав, Широкая Балка, Новодмитровка, Урожайное, Федоровка, Ингулец, Берислав, Ясна Поляна, Чернобаевка, Томина Балка, Кизомис, Понятовка, Тягинка, Токаревка, Нововознесенское, Гавриловка, Урожайное, Антоновка, Ольговка и город Херсон.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, админздания, агропромышленные предприятия; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, в многоэтажку и 14 частных домов. Повреждены складские помещения, хозяйственная постройка и автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

За сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

В частности, как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в Курахово и Остром от обстрелов возникли пожары в частных домах; в Берестках повреждены садовые дома. В Новоэкономическом Гродовской общины 1 человек погиб и 1 ранен.

В Заречном Лиманской общины поврежден дом. В Николаевке Константиновской общины повторно повреждены частные дома.

В Торецке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и админздание. В Часовоярской общине повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и хозяйственное здание.

Оккупанты обстреляли Запорожскую область 404 раза

Один мужчина ранен в результате российских атак по Васильевскому району, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, в армии РФ нанесли 3 авиационных удара по Каменскому и Пятихаткам.

188 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку. 5 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку и Малиновку. 208 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Староукраинки.

Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Враг попал ракетой по территории предприятия Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь на 11 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа Shahed 131/136. В результате падения обломков сбитого БпЛА на открытой местности возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано подразделениями пожарных. Пострадавших нет.

Днем 10 июля г. Вознесенск подвергся ракетной атаке. Попадание произошло по гражданскому объекту – территории предприятия, в результате чего один работник предприятия погиб, еще восемь человек – получили ранения средней и легкой тяжести. Четырех пострадавших сегодня выпишут из больницы. На месте поражения возник пожар складских помещений. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Также взрывной волной повреждены семь жилых домов, офисное помещение, ангар агропредприятия и четыре автомобиля.

Кроме того, враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину и ее акваторию. В результате последней атаки повреждено нефункционирующее здание фермерского хозяйства. Пострадавших нет.

Армия РФ атаковала Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, Никопольщина подверглась вражеским ударам вечером. И снова – с самого утра. Агрессор применял дроны-камикадзе и артиллерию. Попал по райцентру и Марганецкой общине. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Враг выпустил по Сумщине две ракеты "Искандер"

Ночью и утром россияне провели 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 42 взрыва, сообщили в Сумском ОВА.

Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Кролевецкая и Середино-Будская общины.

В частности, по Кролевецкой общине нанесен удар баллистическими ракетами (2 взрыва). В результате получило ранение 1 гражданское лицо.