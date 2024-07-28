Армія РФ випустила по Україні "шахеди" і обстріляла КАБами Харківську область: як пройшла доба у регіонах

Ворог спрямував по Україні ударні безпілотники і авіаційну ракету Х-59. Внаслідок російської агресії є загиблі і поранені в Харківській, Донецькій і Херсонській областях.

Сили ППО збили ракету Х-59 та 7 "шахедів"

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8-ма ударними БпЛА Shahed із мису Чауда – Крим.

Зазначається, що силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА Shahed-131/136. Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

Через російську агресію на Харківщині загинула жінка

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу КАБ c. Москалівка Чугуївського району пошкоджено 4 будинки, господарчі споруди, автомобіль. Загинула 71-річна жінка.

У с. Кругляківка Купʼянського району внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано приватний будинок. Поранено 54-річного чоловіка, стан — важкий.

У с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 1 сільгосп базу.

У селищі Малинівка Чугуївського району внаслідок обстрілу частково зруйнована виробнича будівля.

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули 4 людини

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Садове, Понятівка, Токарівка, Іванівка, Микільське, Білозерка, Дніпровське, Широка Балка, Берислав, Бургунка, Заможне, Червоний Яр, Новорайськ, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в навчальний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 18 приватних будинків.Також пошкоджено газогін та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

Армія РФ 386 разів обстріляла Запорізьку область

Впродовж доби окупанти завдали 386 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Кам'янському, П'ятихатках, Гуляйполю, Левадному, Малій Токмачці та Малинівці.

175 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Успенівку. 12 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку та Левадне. 188 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Росіяни за добу 23 рази обстріляли Донеччину

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, Курахове потрапило під обстріли 4 рази — поранено 4 людини, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено півтора десятка багатоповерхівок та декілька інфраструктурних об'єктів. У Мирнограді поранено дитину.

У Лимані поранено 2 людини, зруйновано 2 будинки, пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт; також у Рідкодубі поранено людину, пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю, у Зарічному зруйновано 7 будинків. У Зорі Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 5 об'єктів. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки, 4 нежитлові приміщення.

У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.

Ворог обстріляв дві громади на Дніпропетровщині

Ввечері росіяни продовжили атаки на Нікопольщину, розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Він повідомив, що два дрони-камікадзе скерували на Мирівську громаду. Пошкодили парник. По Марганецькій вдарили з важкої артилерії. Випустили з пів десятка снарядів. Якої шкоди там завдав ворог, з'ясовують фахівці. Та головне – звідусіль без жертв і постраждалих.

Після в районі ще були попередження про небезпеку. Повітряна тривога вночі лунала й для всієї Дніпропетровщини. Втім, минулося без обстрілів.

Зранку агресор знову активізувався. Вдарив дроном по Нікополю.

На Миколаївщині обстрілів зазнали дві громади

Згідно з повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, зранку, 27 липня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з ударів у с. Дніпровське пошкоджено приватне домоволодіння. А у іншому населеному пункті виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Зранку 28 липня ворог здійснив артилерійський обстріл по відкритій ділянці місцевості за межами населеного пункту Куцурубської громади, пошкоджено лінію електромережі. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунав 61 вибух

Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух, розповіли в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська та Великописарівська громади.