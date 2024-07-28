Армия РФ выпустила по Украине "шахеды" и обстреляла КАБами Харьковскую область: как прошли сутки в регионах

Враг направил по Украине ударные беспилотники и авиационную ракету Х-59. В результате российской агрессии есть погибшие и раненые в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 7 "шахедов"

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 28 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8 ударными БпЛА Shahed из мыса Чауда – Крым.

Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины сбиты КАР Х-59 и семь БпЛА Shahed-131/136. Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области.

Из-за российской агрессии на Харьковщине погибла женщина

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате обстрела КАБ c. Москалевка Чугуевского района повреждены 4 дома, хозяйственные постройки, автомобиль. Погибла 71-летняя женщина.

В с. Кругляковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО разрушен частный дом. Ранены 54-летний мужчина, состояние — тяжелое.

В с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела КАБ повреждена 1 сельхоз база.

В поселке Малиновка Чугуевского района в результате обстрела частично разрушено производственное здание.

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погибли 4 человека

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Инженерное, Садовое, Понятовка, Токаревка, Ивановка, Никольское, Белозерка, Днепровское, Широкая Балка, Берислав, Бургунка, Заможное, Красный Яр, Новорайск и город Херсон.

Российские военные попали в учебное заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 18 частных домов. Также повреждены газопровод и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 4 — получили ранения.

Армия РФ 386 раз обстреляла Запорожскую область

В течение суток оккупанты нанесли 386 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Войска РФ нанесли 11 авиационных ударов по Каменскому, Пятихаткам, Гуляйполю, Левадному, Малой Токмачке и Малиновке.

175 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Успеновку. 12 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Новоандреевку и Левадное. 188 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Малиновки и Левадного.

Поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Россияне за сутки 23 раза обстреляли Донбасс

Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, Курахово попало под обстрелы 4 раза — ранены 4 человека, разрушены админздание, повреждены полтора десятка многоэтажек и несколько инфраструктурных объектов. В Мирнограде ранен ребенок.

В Лимане ранены 2 человека, разрушены 2 дома, повреждены 10 домов и инфраструктурный объект; также в Редкодубе ранен человек, повреждены 3 дома и админздание, в Заречном разрушены 7 домов. В Заре Ильиновской общины ранен человек, повреждены 5 объектов. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома, 4 нежилых помещения.

В Часовоярской общине 1 человек ранен, повреждены 2 частных дома, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома. В Северске повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке.

Враг обстрелял две общины на Днепропетровщине

Вечером россияне продолжили атаки на Никопольщину, рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он сообщил, что два дрона-камикадзе направили на Мировскую общину. Повредили парник. По Марганецкой ударили по тяжелой артиллерии. Выпустили с полдесятка снарядов. Какой вред там нанес враг, выясняют специалисты. Но главное – повсюду без жертв и пострадавших.

Затем в районе еще были предупреждения об опасности. Воздушная тревога ночью раздавалась и для всей Днепропетровщины. Впрочем, обошлось без обстрелов.

Утром агрессор снова активизировался. Ударил дроном по Никополю.

На Николаевщине обстрелам подверглись две общины

Согласно сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, утром, 27 июля, враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате одного из ударов в с. Днепровское повреждено частное домовладение. А в другом населенном пункте возник пожар сухой травы, оперативно ликвидированный пожарными. Пострадавших нет.

Утром 28 июля враг совершил артиллерийский обстрел по открытому участку местности за пределами населенного пункта Куцурубской общины, повреждена линия электросети. Пострадавших нет.

В Сумской области раздался 61 взрыв

Ночью и утром россияне провели 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв, рассказали в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская и Великописаревская общины.