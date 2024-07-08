Вночі РФ атакувала Україну ракетами: яка ситуація в регіонах

Уночі 8 липня ворог атакував Україну 4 ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95 та 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М". За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях, повідомили в Повітряних силах.

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По запорізькій області росіяни вдарили 282 рази

Впродовж доби окупанти 282 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомили в ОВА.

Ворог завдав авіаційні удари по Гуляйполю та Староукраїнці. 108 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку. 163 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Староукраїнки, Малинівки та Левадного. Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

00:32 м. Харків. Внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі виникла пожежа в приватному будинку. Пошкоджені авто, господарчі споруди. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані.

На Харківщині через підрив на міні загинули 5 людей

Внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харківському районі біля 17-го цвинтаря на грунтовій дорозі у лісі стався підрив автівки на ворожій міні, внаслідок чого попередньо загинули 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля.

В Ізюмському районі в с. Новоплатонівка внаслідок обстрілу частково зруйновано будинок культури, пошкоджено 4 приватних будинки. У селі Богуславка внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Постраждали чоловік 48 років та жінка 70 років, її госпіталізовали до медичного закладу.

У Чугуївському районі у селищі Білий Колодязь внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 2 багатоповерхових будинки.

У Куп'янському районі в с. Колісниківка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено один приватний будинок. В с. Митрофанівна внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені три приміщення свиноферми на території агропідприємства.

Миколаївська область: ворог атакував Куцурубську громаду

Учора, 7 липня, протягом дня ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено пожежний автомобіль, що у цей час рятувальниками застосовувався для гасіння пожежі, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

Також ввечері внаслідок падіння FPV виникла пожежа сухої трави, яку ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає. У с. Солончаки пошкоджено ангар, металеві ємності та вантажний автомобіль «ГАЗ» на території сільськогосподарського підприємства. У с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині постраждали четверо людей

Весь вечір агресор продовжував бити по Нікопольщині. Застосовував дрони-камікадзе та артилерію, повідомили в ОВА.

Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждали четверо людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто. Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили.

На Херсонщині поранено дві людини

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Тягинка, Кізомис, Велетенське, Комишани, Одрадокам'янка, Ромашкове, Білозерка, Новоолександрівка, Понятівка, Михайлівка, Антонівка, Клапая, Шевченківка та місто Херсон. Також ворог здійсний ракетний удар по Херсонському району, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Зафіксовано влучання в адмінбудівлю, магазин та газопровід, пошкоджені господарські споруди, складське приміщення та мотоцикл.

На Сумщині було 16 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади, повідомляють в ОВА.

7 липня, після 23 години ворог наніс ракетний удар по передмістю обласного центру.