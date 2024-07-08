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Ночью РФ атаковала Украину ракетами: какая ситуация в регионах
Ночью 8 июля враг атаковал Украину 4 ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и 2 баллистическими ракетами "Искандер-М". По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях, сообщили в Воздушных силах.
По запорожской области россияне ударили 282 раза
В течение суток оккупанты 282 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов, сообщили в ОВА.
Враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Староукраинке. 108 БпЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 9 обстрелов РСЗО накрыли Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку. 163 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Староукраинки, Малиновки и Левадного. Поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
00:32 г. Харьков. В результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе возник пожар в частном доме. Повреждены авто, хозяйственные постройки. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Харьковской области из-за подрыва на мине погибли 5 человек
В результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В Харьковском районе около 17-го кладбища на грунтовой дороге в лесу произошел подрыв автомобиля на вражеской мине, в результате чего предварительно погибли 53-летний мужчина, 64-летняя женщина, женщина 25 лет, мальчик 5 лет и 3-месячный младенец.
В Изюмском районе в с. Новоплатоновка в результате обстрела частично разрушена дом культуры, повреждены 4 частных дома. В селе Богуславка в результате обстрела повреждены два частных дома. Пострадали мужчина 48 лет и женщина 70 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
В Чугуевском районе в поселке Белый Колодец в результате обстрела КАБ повреждены 2 многоэтажных дома.
В Купянском районе в с. Колесниковка в результате обстрела из РСЗО поврежден один частный дом. В с. Митрофановна в результате обстрела из РСЗО повреждены три помещения свинофермы на территории агропредприятия.
Николаевская область: враг атаковал Куцурубскую общину
Вчера, 7 июля, в течение дня враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину. В результате в с. Дмитровка поврежден пожарный автомобиль, который в настоящее время спасателями применялся для тушения пожара, сообщает глава ОВА Виталий Ким.
Также вечером в результате падения FPV возник пожар сухой травы, ликвидированный пожарными. Пострадавших нет. В с. Солончаки повреждены ангар, металлические емкости и грузовой автомобиль «ГАЗ» на территории сельскохозяйственного предприятия. В с. Днепровское повреждено частный дом. Пострадавших нет.
На Днепропетровщине пострадали четыре человека
Весь вечер агрессор продолжал избивать по Никопольщине. Применял дроны-камикадзе и артиллерию, сообщили в ОВА.
Страдали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Пострадали четыре человека. Все на амбулаторном лечении. Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 теплицы, авто. Возникло несколько пожаров, которые спасатели потушили.
В Херсонской области ранены два человека
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Тягинка, Кизомис, Огромное, Камышаны, Одрадокаменка, Ромашково, Белозерка, Новоалександровка, Понятовка, Михайловка, Антоновка, Клапая, Шевченковка и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Херсонскому району, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 19 частных домов. Зафиксировано попадание в админздание, магазин и газопровод, повреждены хозяйственные постройки, складское помещение и мотоцикл.
В Сумской области было 16 взрывов
Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины, сообщают в ОВА.
7 июля, после 23 часов враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра.