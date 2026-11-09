180 млн грн в месяц: сколько обойдется бюджету бесплатный проезд в Киеве?

Введение бесплатного проезда во всех коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях Киева потребует около 2,2 млрд грн бюджетной компенсации в год. Ежемесячные расходы могут составить примерно 180 млн грн.

Такую оценку привел эксзамминистра инфраструктуры Виктор Довгань .

По его словам, именно такой может быть сумма компенсации для коммунального предприятия "Киевпасстранс" в случае полной отмены оплаты за проезд в наземном общественном транспорте столицы.

Довгань обратил внимание на значительную нагрузку на государственный бюджет, уже имеющий большой дефицит. По его мнению, средства более целесообразно направить на восстановление поврежденных энергетических объектов, развитие распределенной генерации для водоканалов и защиту киевских мостов.

Если же бесплатный проезд будет введен только на период перебоев в работе метро или ограничений движения по мостам, объем компенсации будет зависеть от продолжительности таких мер и количества маршрутов, на которых отменят оплату.

Что известно об инициативе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру предоставить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Также доверенность предусматривает обеспечение достаточного резерва автобусов для столицы.

Инициатива связана с необходимостью обеспечить транспортное сообщение города в случае перебоев в работе метро и ограничений движения через Днепр.

Кличко раскритиковал инициативу Зеленского по бесплатному проезду в наземном транспорте Киева. По его словам, главная проблема сейчас - не в оплате проезда, а в нехватке водителей и автобусов, ведь для полноценной замены метро понадобилось бы более тысячи автобусов.