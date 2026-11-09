Алкоголь и сигареты онлайн будут продавать по новым правилам: что изменится со следующего года

С 1 января 2027 года онлайн-продажа алкоголя, табачных изделий и электронных сигарет в Украине будет проходить по новым правилам. Продавцам нужно будет зарегистрировать сайты и мобильные приложения в налоговой, а также проверять возраст покупателей перед продажей и при передаче товара.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Изменения предусматривает закон №4903-IX от 9 июня 2026 года. Они касаются продаж через интернет-магазины и другие средства дистанционной связи пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей для них и устройств для потребления табака без сгорания.

Какие требования будут введены для продавцов

Чтобы торговать такой продукцией онлайн, предпринимателям нужно будет:

иметь соответствующую лицензию, если она предусмотрена законом;

зарегистрировать в ГНС адреса сайтов и мобильных приложений;

проверять возраст покупателя до оформления продаж и при передаче товара.

Если заказы доставляют, отгружать продукцию нужно будет с места торговли.

Какие данные будут вноситься в реестр

ДПС создаст и администрирует Реестр адресов вебсайтов лицензиатов. В него будут включаться URL-адреса, доменные имена, IP-адреса, мобильные приложения и другие сетевые адреса, через которые продают или предлагают к продаже соответствующую продукцию.

Информацию будут вносить, изменять и исключать из сообщений предпринимателей и данных о их лицензии. Реестр будет обнародован на вебпортале налоговой.

Что делать тем, кто уже продает онлайн

Предприниматели, которые торговали такой продукцией до запуска реестра и планируют продлить продажи, будут иметь один календарный месяц со дня начала его работы, чтобы сообщить ГНС о своих вебресурсах.

Если этого не сделать, налоговая сможет принять решение об ограничении доступа к сайту или мобильному приложению.

Когда могут заблокировать сайт

Налоговая будет проверять Интернет на соблюдение новых требований. Если выявит нарушение, сможет принять решение об ограничении доступа к веб-сайту или приложению и в течение пяти рабочих дней отправить его соответствующим органам и платформам цифровой дистрибуции.

Во время военного или чрезвычайного положения решения относительно сайтов будут передаваться Национальному центру оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями. Он будет выдавать распоряжение провайдерам, которые должны ограничить доступ в течение трех рабочих дней. В обычных условиях решение будет направлено профильному регулятору электронных коммуникаций.

Закон также предусматривает, что во время военного положения не будут действовать ограничения на обнародование данных из Единого реестра лицензиатов в отношении компаний, имеющих лицензии на розничную продажу табачных изделий.

Напомним, в октябре Министерство финансов Украины согласовало позицию Государственной налоговой службы по применению антифорстолинговых ограничений при продаже акцизных марок для табачных изделий. Изменения касаются компаний, одновременно производящих и импортирующих такую продукцию.