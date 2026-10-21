Минфин изменил подход к акцизным маркам: что это значит для рынка табака

Министерство финансов Украины согласовало позицию Государственной налоговой службы по применению антифорстолинговых ограничений при продаже акцизных марок для табачных изделий. Изменения касаются компаний, одновременно производящих и импортирующих такую продукцию.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессцентр Государственной налоговой службы.

Как изменится получение акцизных марок

Новый подход предполагает, что при определении предельных объемов продаж акцизных марок будут учитываться совокупные показатели реализации продукции, которую предприятие произвело и/или импортировало. Это касается сигарет, табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) и табака.

Как работают антифорстолинговые ограничения

Согласно Налоговому кодексу Украины, до 31 декабря 2029 действуют ограничения на продажу акцизных марок в периоды перед повышением ставок акцизного налога на табачную продукцию.

По общему правилу, в течение трех отчетных месяцев перед месяцем повышение ставок среднемесячного объема продаж акцизных марок не может превышать 115% среднемесячного объема реализации продукции за предыдущие девять календарных месяцев.

В то же время, на период действия военного положения предельный показатель временно увеличили до 120%.

Если объемы реализации производимой продукции или ввоз импортных табачных изделий превышают установленный предел, к избыточному объему применяется коэффициент 1,5 при расчете акцизного налога.

Как будут определять объемы продаж акцизных марок

Для компаний, одновременно производящих и импортирующих табачную продукцию, ГНС предлагает применять совокупный расчет в пределах каждого вида продукции — сигарет, ТВЭН и табака.

Предельный объем продаж акцизных марок будет определяться с учетом 120% среднемесячного объема реализации соответствующей продукции за девять месяцев. При этом будут учитываться как производимые предприятием, так и импортируемые им товары.

Для расчета среднемесячного показателя общий объем реализации за девять месяцев будет делиться на девять. В расчет будут включаться все месяцы, даже если в отдельные из них предприятие не продавало табачную продукцию.

Как начислять акциз в случае превышения лимита

Если совокупные объемы реализации производимой и импортированной продукции за отчетный месяц превысят 120% соответствующего среднемесячного показателя за предыдущие девять месяцев, необходимо будет определить объем превышения.

Акцизный налог с этого объема будут декларироваться отдельно для производимой и импортированной продукции. Распределение будет осуществляться пропорционально доле каждого вида поставки в общем объеме продукции за отчетный месяц.

Для этого в приложениях 1 и/или 2 к декларации по акцизному налогу будут использоваться соответствующие коды операций: Б1 — для производимой продукции, Б2 — для импортируемой.

Расчет совокупных объемов реализации и импорта за девять месяцев, определение превышения и доли производимой и импортированной продукции рекомендовано производить в приложении 9 к декларации по акцизному налогу.

Напомним, Верховная Рада одобрила сразу во втором чтении и в целом законопроект №15532 о переносе сроков введения системы электронной прослеживаемости алкоголя, табачных изделий и жидкостей для е-сигарет ("еАкциз"). Старт системы сместили с 1 ноября 2026 на 1 июля 2027 года.