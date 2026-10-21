Мінфін змінив підхід до акцизних марок: що це означає для ринку тютюну

Міністерство фінансів України погодило позицію Державної податкової служби щодо застосування антифорстолінгових обмежень під час продажу акцизних марок для тютюнових виробів. Зміни стосуються компаній, які одночасно виробляють та імпортують таку продукцію.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресцентр Державної податкової служби.

Як зміниться отримання акцизних марок

Новий підхід передбачає, що під час визначення граничних обсягів продажу акцизних марок враховуватимуть сукупні показники реалізації продукції, яку підприємство виробило та/або імпортувало. Це стосується сигарет, тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) і тютюну.

Як працюють антифорстолінгові обмеження

Відповідно до Податкового кодексу України, до 31 грудня 2029 року діють обмеження на продаж акцизних марок у періоди перед підвищенням ставок акцизного податку на тютюнову продукцію.

За загальним правилом, протягом трьох звітних місяців поспіль перед місяцем підвищення ставок середньомісячний обсяг продажу акцизних марок не може перевищувати 115% середньомісячного обсягу реалізації продукції за попередні дев’ять календарних місяців.

Водночас на період дії воєнного стану граничний показник тимчасово збільшили до 120%.

Якщо обсяги реалізації виробленої продукції або ввезення імпортованих тютюнових виробів перевищують установлену межу, до надлишкового обсягу застосовується коефіцієнт 1,5 під час розрахунку акцизного податку.

Як визначатимуть обсяги продажу акцизних марок

Для компаній, які одночасно виробляють та імпортують тютюнову продукцію, ДПС пропонує застосовувати сукупний розрахунок у межах кожного виду продукції — сигарет, ТВЕН і тютюну.

Граничний обсяг продажу акцизних марок визначатимуть з урахуванням 120% середньомісячного обсягу реалізації відповідної продукції за попередні дев’ять місяців. При цьому враховуватимуть як вироблені підприємством, так і імпортовані ним товари.

Для розрахунку середньомісячного показника загальний обсяг реалізації за дев’ять місяців ділитимуть на дев’ять. До розрахунку включатимуть усі місяці, навіть якщо в окремі з них підприємство не продавало тютюнову продукцію.

Як нараховуватимуть акциз у разі перевищення ліміту

Якщо сукупні обсяги реалізації виробленої та імпортованої продукції за звітний місяць перевищать 120% відповідного середньомісячного показника за попередні дев’ять місяців, необхідно буде визначити обсяг перевищення.

Акцизний податок із цього обсягу декларуватимуть окремо для виробленої та імпортованої продукції. Розподіл здійснюватимуть пропорційно до частки кожного виду постачання в загальному обсязі продукції за звітний місяць.

Для цього в додатках 1 та/або 2 до декларації з акцизного податку використовуватимуть відповідні коди операцій: Б1 — для виробленої продукції, Б2 — для імпортованої.

Розрахунок сукупних обсягів реалізації та імпорту за дев’ять місяців, визначення перевищення і частки виробленої та імпортованої продукції рекомендовано здійснювати в додатку 9 до декларації з акцизного податку.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила одразу в другому читанні та в цілому законопроєкт №15532 про перенесення строків запровадження системи електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет ("еАкциз"). Старт системи змістили з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.