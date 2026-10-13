Запуск "еАкцизу" знову відклали: Рада перенесла строки на літо 2027 року

Верховна Рада схвалила одразу в другому читанні та в цілому законопроєкт №15532 про перенесення строків запровадження системи електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет ("еАкциз"). Старт системи змістили з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Під час засідання у вівторок рішення про прийняття документа за основу підтримали 259 народних депутатів (шість — проти). У другому читанні та в цілому за законопроєкт проголосували 252 нардепи (вісім — проти) за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Документ передбачає відтермінування запуску електронної системи підакцизних товарів на 1 липня 2027 року. Для запуску системи "еАкциз" необхідно додатково доопрацювати й протестувати програмне забезпечення.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", представляючи законопроєкт у залі засідань, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на критичній форс-мажорності ситуації.

За його словами, у разі неухвалення цього документа держбюджет щоденно втрачав би близько 500 млн грн через ризики дестабілізації ринку та збої в адмініструванні.

Натомість народна депутатка Ніна Южаніна під час обговорення заявила, що затримка виникла не лише через Мінцифру, а й через бездіяльність Кабінету Міністрів.

Попри критику, рішення про відтермінування підтримали профільний фінкомітет Ради, а також безпосередні виконавці проєкту — Міністерство цифрової трансформації та Державна податкова служба (ДПС).

Довідка:

Базовий закон про "еАкциз" (№3173-IX) щодо цифрового контролю за обігом підакцизних товарів парламент ухвалив ще у липні 2023 року .

. Наприкінці 2025 року Рада вже відтерміновувала запуск системи на 10 місяців (до листопада 2026 року) через неготовність технічної інфраструктури.

Рада вже відтерміновувала запуск системи на 10 місяців (до листопада 2026 року) через неготовність технічної інфраструктури. Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Нагадаємо, раніше обов’язковий запуск системи був запланований на 1 листопада 2026 року. Влітку для бізнесу вже відкрили тестування "е-Акцизу" через Sandbox, щоб компанії могли заздалегідь перевірити інтеграцію своїх систем.

4 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що запуск "еАкцизу" можуть повторно відтермінувати через ризик невчасної готовності Міністерства цифрової трансформації.