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Запуск "еАкцизу" знову відклали: Рада перенесла строки на літо 2027 року
Верховна Рада схвалила одразу в другому читанні та в цілому законопроєкт №15532 про перенесення строків запровадження системи електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет ("еАкциз"). Старт системи змістили з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Під час засідання у вівторок рішення про прийняття документа за основу підтримали 259 народних депутатів (шість — проти). У другому читанні та в цілому за законопроєкт проголосували 252 нардепи (вісім — проти) за необхідного мінімуму у 226 голосів.
Документ передбачає відтермінування запуску електронної системи підакцизних товарів на 1 липня 2027 року. Для запуску системи "еАкциз" необхідно додатково доопрацювати й протестувати програмне забезпечення.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", представляючи законопроєкт у залі засідань, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на критичній форс-мажорності ситуації.
За його словами, у разі неухвалення цього документа держбюджет щоденно втрачав би близько 500 млн грн через ризики дестабілізації ринку та збої в адмініструванні.
Натомість народна депутатка Ніна Южаніна під час обговорення заявила, що затримка виникла не лише через Мінцифру, а й через бездіяльність Кабінету Міністрів.
Попри критику, рішення про відтермінування підтримали профільний фінкомітет Ради, а також безпосередні виконавці проєкту — Міністерство цифрової трансформації та Державна податкова служба (ДПС).
Довідка:
- Базовий закон про "еАкциз" (№3173-IX) щодо цифрового контролю за обігом підакцизних товарів парламент ухвалив ще у липні 2023 року.
- Наприкінці 2025 року Рада вже відтерміновувала запуск системи на 10 місяців (до листопада 2026 року) через неготовність технічної інфраструктури.
- Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.
Нагадаємо, раніше обов’язковий запуск системи був запланований на 1 листопада 2026 року. Влітку для бізнесу вже відкрили тестування "е-Акцизу" через Sandbox, щоб компанії могли заздалегідь перевірити інтеграцію своїх систем.
4 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що запуск "еАкцизу" можуть повторно відтермінувати через ризик невчасної готовності Міністерства цифрової трансформації.