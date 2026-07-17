Система "еАкциз" стане обов'язковою для ринку і вже доступна для тестування бізнесом

З 1 листопада 2026 року Електронна система простежуваності підакцизних товарів ("еАкциз") стане обов’язковою для всіх, хто виробляє, імпортує або продає алкоголь, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет. Державна податкова служба закликає компанії використати час, що залишився, і вже зараз долучитися до відкритого тестування системи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС України.

Попереднє тестування допоможе підприємцям підготуватися до нових правил та уникнути технічних збоїв у майбутньому. Зокрема, під час тестів компанії зможуть:

адаптувати своє внутрішнє програмне забезпечення під вимоги нової системи;

навчити працівників користуватися новими електронними кабінетами;

перевірити створення електронних акцизних марок та оформлення цифрових документів на переміщення товарів;

знайти та виправити технічні помилки до того, як система запрацює на повну потужність.

Хто може долучитися та як подати заявку

Спробувати систему в роботі можуть компанії та підприємці, які офіційно зареєстровані в Єдиному державному реєстрі та мають чинну ліцензію на виробництво або торгівлю алкоголем чи тютюном.

Щоб подати заявку, потрібно перейти на спеціальний портал xtrace.gov.ua та заповнити форму. Тестування триватиме до 12 жовтня 2026 року. Також податківці вже надсилають детальні інструкції та запрошення безпосередньо в Електронні кабінети платників податків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запуск "еАкцизу" під загрозою. До обов'язкового старту залишалося менше чотирьох місяців, проте повноцінне тестування системи для простежуваності обігу алкоголю та тютюну на той момент досі не розпочалося.