Новини
Дата публікації
Акцизний податок на сигарети 2026: у податковій пояснили порядок застосування нового коефіцієнту

сигарети
Акцизний податок на сигаретиі: з 1 квітня діятимуть нові правила розрахунку для виробників та імпортерів. / Depositphotos

Згідно з вимогами Податкового кодексу України, з 1 квітня по 31 грудня 2026 року запроваджується коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання. Ця норма застосовується у випадках, коли частка акцизу у середньозваженій ціні продажу за попередній рік становить менше 60 %.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Статистичні показники за 2025 рік

Рішення про застосування коефіцієнта базується на фактичних даних декларування акцизного податку за минулий рік:

  • загальна сума податкових зобов’язань на 1000 штук сигарет — 3 846,3 грн; 
  • середньозважена роздрібна ціна продажу 1000 штук сигарет — 6 537 грн; 
  • фактична частка акцизу в роздрібній ціні — 58,8 %.

Оскільки показник 58,8 % є нижчим за нормативні 60 %, виробники та імпортери переходять на використання підвищувального коефіцієнта.

Коефіцієнт 1,1 застосовується до продукції за наступними кодами УКТ ЗЕД:

  • 2402 20 90 10 — сигарети без фільтра; 
  • 2402 20 90 20 — сигарети з фільтром.

Порядок застосування коефіцієнта

Норма щодо множення мінімального зобов’язання на 1,1 діє у таких випадках:

  • розрахунок акцизного податку за марки (з 1 листопада 2026 року — за унікальні ідентифікатори), отримані у період з 1 квітня по 31 грудня 2026 року; 
  • визначення податкових зобов’язань у деклараціях за звітні періоди з квітня по грудень 2026 року включно; 
  • встановлення максимальних роздрібних цін (МРЦ) у відповідних деклараціях та при здійсненні роздрібного продажу тютюнових виробів.

У ДПСУ зазначили, що при встановленні роздрібних цін коефіцієнт 1,1 використовується разом із коефіцієнтом 1,45, що передбачено чинним законодавством для розрахунку граничних цін на тютюнову продукцію.

Наразі в Україні створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Офіційний запуск заплановано на 2026 рік.

Зауважимо, з 1 березня 2026 року в Україні набирає чинності оновлена форма декларації з акцизного податку. Першу звітність за новими правилами необхідно подати за лютий 2026 року у термін до 20 березня до контролюючих органів за місцем реєстрації.

Автор:
Тетяна Ковальчук