Акцизный налог на сигареты 2026 года: в налоговой объяснили порядок применения нового коэффициента

Согласно требованиям Налогового кодекса Украины, с 1 апреля по 31 декабря 2026 вводится коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Эта норма применяется в случаях, когда доля акциза в средневзвешенной цене продаж за предыдущий год составляет менее 60%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Статистические показатели за 2025 год

Решение о применении коэффициента базируется на фактических данных декларирования акцизного налога за прошлый год:

общая сумма налоговых обязательств на 1000 штук сигарет – 3 846,3 грн;

средневзвешенная розничная цена продажи 1000 штук сигарет – 6 537 грн;

фактическая доля акциза в розничной цене – 58,8%.

Поскольку показатель 58,8 % ниже нормативных 60 %, производители и импортеры переходят на использование повышающего коэффициента.

Коэффициент 1,1 применяется к продукции по следующим кодам УКТ ВЭД:

2402 20 90 10 - сигареты без фильтра;

2402 20 90 20 – сигареты с фильтром.

Порядок применения коэффициента

Норма по умножению минимального обязательства на 1,1 действует в следующих случаях:

расчет акцизного налога за марки (с 1 ноября 2026 - за уникальные идентификаторы), полученные в период с 1 апреля по 31 декабря 2026;

определение налоговых обязательств в декларациях за отчетные периоды с апреля по декабрь 2026 включительно;

установление максимальных розничных цен (МРЦ) в соответствующих декларациях и при осуществлении розничных продаж табачных изделий.

В ГНСУ отметили, что при установлении розничных цен коэффициент 1,1 используется вместе с коэффициентом 1,45, что предусмотрено действующим законодательством для расчета предельных цен на табачную продукцию.

В настоящее время в Украине создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Официальный запуск намечен на 2026 год.

Отметим, с 1 марта 2026 г. в Украине вступает в силу обновленная форма декларации по акцизному налогу. Первую отчетность по новым правилам необходимо подать за февраль 2026 года в срок до 20 марта в контролирующие органы по месту регистрации.