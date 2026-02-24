Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Акцизный налог на сигареты 2026 года: в налоговой объяснили порядок применения нового коэффициента

сигареты
Акцизный налог на сигареты: с 1 апреля будут действовать новые правила расчета для производителей и импортеров. / Depositphotos

Согласно требованиям Налогового кодекса Украины, с 1 апреля по 31 декабря 2026 вводится коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Эта норма применяется в случаях, когда доля акциза в средневзвешенной цене продаж за предыдущий год составляет менее 60%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Статистические показатели за 2025 год

Решение о применении коэффициента базируется на фактических данных декларирования акцизного налога за прошлый год:

  • общая сумма налоговых обязательств на 1000 штук сигарет – 3 846,3 грн;
  • средневзвешенная розничная цена продажи 1000 штук сигарет – 6 537 грн;
  • фактическая доля акциза в розничной цене – 58,8%.

Поскольку показатель 58,8 % ниже нормативных 60 %, производители и импортеры переходят на использование повышающего коэффициента.

Коэффициент 1,1 применяется к продукции по следующим кодам УКТ ВЭД:

  • 2402 20 90 10 - сигареты без фильтра;
  • 2402 20 90 20 – сигареты с фильтром.

Порядок применения коэффициента

Норма по умножению минимального обязательства на 1,1 действует в следующих случаях:

  • расчет акцизного налога за марки (с 1 ноября 2026 - за уникальные идентификаторы), полученные в период с 1 апреля по 31 декабря 2026;
  • определение налоговых обязательств в декларациях за отчетные периоды с апреля по декабрь 2026 включительно;
  • установление максимальных розничных цен (МРЦ) в соответствующих декларациях и при осуществлении розничных продаж табачных изделий.

В ГНСУ отметили, что при установлении розничных цен коэффициент 1,1 используется вместе с коэффициентом 1,45, что предусмотрено действующим законодательством для расчета предельных цен на табачную продукцию.

В настоящее время в Украине создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Официальный запуск намечен на 2026 год.

Отметим, с 1 марта 2026 г. в Украине вступает в силу обновленная форма декларации по акцизному налогу. Первую отчетность по новым правилам необходимо подать за февраль 2026 года в срок до 20 марта в контролирующие органы по месту регистрации.

Автор:
Татьяна Ковальчук