С марта плательщики акцизного налога будут подавать отчетность по-новому: что изменилось

В марте вступает в силу обновленная форма декларации по акцизному налогу. / Depositphotos

С 1 марта 2026 года в Украине вступает в силу обновленная форма декларации по акцизному налогу. Первую отчетность по новым правилам необходимо подать за февраль 2026 года в срок до 20 марта в контролирующие органы по месту регистрации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены пунктом 3 приказа Минфина от 07.11.2024 № 567 "Об утверждении Изменений в форму декларации по акцизному налогу и Порядку заполнения и представления декларации по акцизному налогу".

Технические изменения в структуре декларации

Основным изменением является исключение приложения 5, ранее использовавшегося для расчета акцизного налога с утраченных марок для табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

В этой связи произошла полная перенумерация следующих приложений:

  • приложение 6 переименовано в приложение 5;
  • приложение 6-1 становится приложением 5-1;
  • приложение 7 становится приложением 6;
  • приложение 8 становится приложением 7;
  • приложение 9 становится приложением 8;
  • приложение 10 становится приложением 9;
  • приложение 11 становится приложением 10;
  • приложение 12 становится приложением 11;
  • приложение 13 становится приложением 12.

Как отметили в ГНСУ, декларирование информации об утраченных марках акцизного налога рекомендовано отражать в приложении 9 к декларации (по новой нумерации), используя показатели, которые ранее содержались в отмененном приложении 5.

Отчетность представляется по месту регистрации плательщика акцизного налога. Новая форма обязательна для всех операций, совершенных в феврале 2026 года.

Напомним, в Украине создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Официальный запуск намечен на 2026 год.

Автор:
Татьяна Ковальчук