- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
З березня платники акцизного податку подаватимуть звітність по-новому: що змінилося
З 1 березня 2026 року в Україні набирає чинності оновлена форма декларації з акцизного податку. Першу звітність за новими правилами необхідно подати за лютий 2026 року у термін до 20 березня до контролюючих органів за місцем реєстрації.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.
Відповідні зміни передбачені пунктом 3 наказу Мінфінанувід 07.11.2024 № 567 "Про затвердження Змін до форми декларації з акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку".
Технічні зміни у структурі декларації
Основною зміною є виключення додатка 5, який раніше використовувався для розрахунку акцизного податку з втрачених марок для тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.
У зв’язку з цим відбулася повна перенумерація наступних додатків:
- додаток 6 перейменовано на додаток 5;
- додаток 6-1 стає додатком 5-1;
- додаток 7 стає додатком 6;
- додаток 8 стає додатком 7;
- додаток 9 стає додатком 8;
- додаток 10 стає додатком 9;
- додаток 11 стає додатком 10;
- додаток 12 стає додатком 11;
- додаток 13 стає додатком 12.
Як зазначили в ДПСУ, декларування інформації щодо втрачених марок акцизного податку рекомендовано відображати у додатку 9 до декларації (за новою нумерацією), використовуючи показники, які раніше містилися у скасованому додатку 5.
Звітність подається за місцем реєстрації платника акцизного податку. Нова форма є обов’язковою для всіх операцій, здійснених у лютому 2026 року.
Нагадаємо, в Україні створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Офіційний запуск заплановано на 2026 рік.