З березня платники акцизного податку подаватимуть звітність по-новому: що змінилося

У березні набирає чинності оновлена форма декларації з акцизного податку. / Depositphotos

З 1 березня 2026 року в Україні набирає чинності оновлена форма декларації з акцизного податку. Першу звітність за новими правилами необхідно подати за лютий 2026 року у термін до 20 березня до контролюючих органів за місцем реєстрації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Відповідні зміни передбачені пунктом 3 наказу Мінфінанувід 07.11.2024 № 567 "Про затвердження Змін до форми декларації з акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку".

Технічні зміни у структурі декларації

Основною зміною є виключення додатка 5, який раніше використовувався для розрахунку акцизного податку з втрачених марок для тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

У зв’язку з цим відбулася повна перенумерація наступних додатків:

  • додаток 6 перейменовано на додаток 5; 
  • додаток 6-1 стає додатком 5-1; 
  • додаток 7 стає додатком 6; 
  • додаток 8 стає додатком 7; 
  • додаток 9 стає додатком 8; 
  • додаток 10 стає додатком 9; 
  • додаток 11 стає додатком 10; 
  • додаток 12 стає додатком 11; 
  • додаток 13 стає додатком 12.

Як зазначили в ДПСУ, декларування інформації щодо втрачених марок акцизного податку рекомендовано відображати у додатку 9 до декларації (за новою нумерацією), використовуючи показники, які раніше містилися у скасованому додатку 5.

Звітність подається за місцем реєстрації платника акцизного податку. Нова форма є обов’язковою для всіх операцій, здійснених у лютому 2026 року.

Нагадаємо, в Україні створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Офіційний запуск заплановано на 2026 рік.

Автор:
Тетяна Ковальчук