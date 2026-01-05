З 2026 року бізнес подаватиме річну фінансову звітність виключно онлайн

З 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок подання річної адміністративної звітності для бізнесу. Міністерство фінансів України впроваджує новий цифровий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ): звітність подаватиметься лише онлайн, а строки її подання буде подовжено.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

У Мінфіні зазначають, що нововведення є частиною політики з цифровізації державних сервісів, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних.

Що зміниться для бізнесу

Річна адміністративна звітність за формою № 2-фінмон повністю переходить у цифровий формат. Подати її можна буде через спеціальний розділ на Єдиний вебпортал використання публічних коштів. Від паперових документів і Word-файлів відмовляються остаточно.

Новий онлайн-інструмент передбачає автоматичні логічні та арифметичні перевірки під час заповнення звіту, миттєве підтвердження його прийняття та зменшення ризиків технічних помилок і штрафів.

Також змінюються строки подання:

до 25 січня року, що настає за звітним, — для основного звіту;

до 30 січня — для виправленого.

Кого стосуються нові правила

Новий порядок подання звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, нагляд за якими здійснює Мінфін.

Йдеться, зокрема, про:

організаторів азартних ігор (казино, букмекерів, онлайн-покер, лотереї);

аудиторів, бухгалтерів і податкових консультантів;

рієлторів;

торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами.

У Міністерстві фінансів наголошують, що перехід на електронний формат — це крок назустріч бізнесу та трансформація державного нагляду у зручний сервіс, який допомагає прозоро виконувати вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Нагадаємо, понад 25 тисяч проваджень відкрила Державна податкова служба проти компаній за 11 місяців 2025 року. Це на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 1,7% менше, ніж торік. Кожне п'яте провадження цьогоріч відкрито проти бізнесу у сфері оптової торгівлі.