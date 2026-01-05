Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З 2026 року бізнес подаватиме річну фінансову звітність виключно онлайн

податки
Змінюється порядок подання річної адміністративної звітності для бізнесу / Shutterstock

З 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок подання річної адміністративної звітності для бізнесу. Міністерство фінансів України впроваджує новий цифровий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ): звітність подаватиметься лише онлайн, а строки її подання буде подовжено.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

У Мінфіні зазначають, що нововведення є частиною політики з цифровізації державних сервісів, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних.

Що зміниться для бізнесу

Річна адміністративна звітність за формою № 2-фінмон повністю переходить у цифровий формат. Подати її можна буде через спеціальний розділ на Єдиний вебпортал використання публічних коштів. Від паперових документів і Word-файлів відмовляються остаточно.

Новий онлайн-інструмент передбачає автоматичні логічні та арифметичні перевірки під час заповнення звіту, миттєве підтвердження його прийняття та зменшення ризиків технічних помилок і штрафів.

Також змінюються строки подання:

  • до 25 січня року, що настає за звітним, — для основного звіту;
  • до 30 січня — для виправленого.

Кого стосуються нові правила

Новий порядок подання звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, нагляд за якими здійснює Мінфін.

Йдеться, зокрема, про:

  • організаторів азартних ігор (казино, букмекерів, онлайн-покер, лотереї);
  • аудиторів, бухгалтерів і податкових консультантів;
  • рієлторів;
  • торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами.

У Міністерстві фінансів наголошують, що перехід на електронний формат — це крок назустріч бізнесу та трансформація державного нагляду у зручний сервіс, який допомагає прозоро виконувати вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Нагадаємо, понад 25 тисяч проваджень відкрила Державна податкова служба проти компаній за 11 місяців 2025 року. Це на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 1,7% менше, ніж торік. Кожне п'яте провадження цьогоріч відкрито проти бізнесу у сфері оптової торгівлі.

Автор:
Тетяна Гойденко