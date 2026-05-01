Скільки коштуватиме газ у новому сезоні: постачальники назвали ціни до 2027 року

Постачальники газу оприлюднили оновлені тарифи для населення. Річні ціни залишаються стабільними й діятимуть щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує ГазПравда.

Тарифи на газ

Наразі на ринку газу для населення працюють вісім компаній. Половина з них пропонує виключно річні тарифи, які продовжено без змін. Вартість газу за такими пропозиціями коливається в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Інші постачальники, окрім річних, пропонують також місячні тарифи зі змінною ціною. У травні вони дещо знизилися і становлять від 8,46 до 29,20 грн за кубометр.

Водночас саме річні тарифи залишаються основними для більшості споживачів. Перехід на місячні ціни можливий лише за власним бажанням клієнтів — постачальники не мають права змінювати тариф автоматично.

Переважна більшість домогосподарств - близько 98%, або понад 12 мільйонів - обслуговується компанією Нафтогаз України. Для її клієнтів ціна газу становить 7,96 грн за кубометр і залишатиметься незмінною щонайменше до кінця квітня 2027 року.

Річні пропозиції (фіксована ціна до 30 квітня 2027 року):

  • Нафтогаз України — 7,96 грн/куб.
  • ТОВ "Тернопільоблгаз збут" - 7,96 грн/куб.
  • ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" - 7,98 грн/куб.
  • ТОВ "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) - 7,99 грн/куб.
  • ТОВ "Львівенергозбут" - 8,20 грн/куб.
  • ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46 грн/куб.
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46 грн/куб.
  • ТОВ "Ритейл Сервіс" (СвітлоГаз) - 9,99 грн/куб.

Місячні пропозиції (ціна може змінюватися):

  • ТОВ "Львівенергозбут" - 29,20 грн/куб.
  • ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46 грн/куб.
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46 грн/куб.
  • ТОВ "Ритейл Сервіс" (СвітлоГаз) - 28,99 грн/куб.

Нагадаємо, 19 березня 2026 року теплопостачальні підприємства по всій Україні отримали масові листи-попередження від газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" із вимогою припинити споживання газу з 28 березня 2026 року через несплату боргів за природний газ.

Автор:
Ольга Опенько