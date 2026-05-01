Сколько обойдется газ в новом сезоне: поставщики назвали цены до 2027 года

Поставщики газа обнародовали обновленные тарифы для населения. Годовые цены остаются стабильными и будут действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ГазПравда.

Тарифы на газ

На рынке газа для населения работают восемь компаний. Половина из них предлагает исключительно годовые тарифы, продленные без изменений. Стоимость газа по таким предложениям колеблется от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Другие поставщики, кроме годовых, предлагают также месячные тарифы по изменяющейся цене. В мае они несколько снизились и составили от 8,46 до 29,20 грн за кубометр.

В то же время, именно годовые тарифы остаются основными для большинства потребителей. Переход на месячные цены возможен только по собственному желанию клиентов – поставщики не имеют права изменять тариф автоматически.

Подавляющее большинство домохозяйств – около 98%, или более 12 миллионов – обслуживается компанией Нафтогаз Украины. Для ее клиентов цена газа составляет 7,96 грн за кубометр и будет оставаться неизменной как минимум до конца апреля 2027 года.

Годовые предложения (фиксированная цена до 30 апреля 2027 года):

Нафтогаз Украины - 7,96 грн/куб.

- 7,96 грн/куб. ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн/куб.

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн/куб.

ООО "Галнефтегаз" (ОККО Контракт) – 7,99 грн/куб.

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн/куб.

ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/куб.

ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/куб.

ООО "Ритейл Сервис" (СветГаз) – 9,99 грн/куб.

Месячные предложения (цена может изменяться):

ООО "Львовэнергосбыт" – 29,20 грн/куб.

ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/куб.

ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/куб.

ООО "Ритейл Сервис" (СветГаз) – 28,99 грн/куб.

Напомним, 19 марта 2026 года теплоснабжающие предприятия по всей Украине получили массовые письма-предупреждения от газоснабжающей компании "Нефтегаз Трейдинг" с требованием прекратить потребление газа с 28 марта 2026 года из-за неуплаты долгов за природный газ.